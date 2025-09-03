Ethiopie: Dangote construit une usine d'engrais de 2,5 milliards de dollars

Aliko Dangote, la personne la plus riche d'Afrique, a signé un accord de 2,5 milliards de dollars avec l'Éthiopie pour la construction d'une usine d'engrais.

Aliko Dangote, la personne la plus riche d'Afrique, a signé un accord de 2,5 milliards de dollars avec l'Éthiopie pour la construction d'une usine d'engrais visant à réduire la dépendance du continent à l'égard des importations.

L'usine sera située à Gode, dans la région Somali de l'est de l'Éthiopie, et devrait produire 3 millions de tonnes d'engrais par an une fois qu'elle sera opérationnelle, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed dans un communiqué publié le X. L'accord a été signé jeudi à Addis-Abeba entre l'entreprise publique Ethiopian Investment Holdings (EIH) et le groupe Dangote.

Selon l'accord, Dangote détiendra une participation de 60 % tandis que EIH détiendra les 40 % restants. Brook Taye, PDG d'EIH, a déclaré que ce partenariat visait à renforcer la base agricole de l'Éthiopie et à améliorer l'autosuffisance en matière d'intrants agricoles.

M. Dangote a déclaré que cet investissement reflétait une "vision commune de l'industrialisation de l'Afrique et de la sécurité alimentaire sur le continent". L'Éthiopie, où l'agriculture représente plus d'un tiers du PIB, est actuellement fortement tributaire des importations d'engrais.

Points clés à retenir

Cet investissement de 2,5 milliards de dollars constitue l'un des plus grands projets industriels de l'Éthiopie et souligne la volonté de l'Afrique d'accroître sa production nationale d'engrais. Les importations d'engrais représentent des milliards de dollars de sorties de devises sur le continent, ce qui nuit à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire.

L'expansion de Dangote en Éthiopie vient s'ajouter à son portefeuille croissant d'engrais et de raffineries au Nigeria, renforçant ainsi son rôle dans l'effort d'industrialisation de l'Afrique. Pour l'Éthiopie, l'entreprise est stratégique : elle soutient les réformes économiques plus larges du Premier ministre Abiy Ahmed tout en réduisant la vulnérabilité aux pressions monétaires et aux perturbations de l'approvisionnement mondial.

En cas de succès, l'usine pourrait contribuer à accroître le rendement des cultures, à réduire la dépendance à l'égard des importations et à faire de l'Éthiopie une plaque tournante régionale en matière d'engrais. Ce partenariat illustre également la manière dont les États africains se tournent vers les capitaux privés pour financer des infrastructures essentielles, tout en offrant aux investisseurs des possibilités de croissance à long terme liées à la demande alimentaire de l'une des populations dont la croissance est la plus rapide au monde.