Congo-Kinshasa: Boxe - Le Congolais Emmany Kalombo sollicite un appui financier pour préparer son prochain combat

Le boxeur congolais Emmany Kalombo Mukuna a sollicité, mardi 2 septembre, le soutien financier du Gouvernement afin de préparer son prochain combat prévu en novembre à Londres, en Angleterre.

Cette requête a été formulée lors d'un échange avec le ministre des Sports, Didier Budimbu, à Kinshasa. Évoluant dans la catégorie des super-welters (environ 69,85 kg), Emmany Kalombo n'a pas encore révélé l'identité de son adversaire à la presse.

Au cours de cette rencontre, le pugiliste congolais a présenté au ministre ses trois récentes ceintures : celle de champion du monde WBF (World Boxing Federation), celle de champion international IBF (International Boxing Federation), ainsi que la ceinture de champion d'Afrique WBO (World Boxing Organization).

En réponse, le ministre Budimbu a rassuré son hôte du soutien des autorités et l'a encouragé à continuer de défendre fièrement les couleurs de la RDC sur la scène internationale.

Emmany Kalombo affiche un palmarès impressionnant : 20 combats professionnels, dont 19 victoires (18 par KO, dont 14 consécutives) et une seule défaite