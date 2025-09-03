Congo-Kinshasa: Interclubs-CAF - L'ADFCO alerte sur un risque d'exclusion de clubs congolais

Les dirigeants des clubs de football de la RDC ont, à travers une conférence de presse tenue le mardi 2 septembre à Kinshasa, dénoncé le blocage administratif qui affecte les équipes congolaises engagées dans les compétitions interclubs de la CAF.

L'Association des dirigeants des clubs de football du Congo (ADFCO) pointe du doigt les répercussions de l'affaire opposant le TP Mazembe à la Fédération congolaise de football association (FECOFA), actuellement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Par la voix de son président, Lambert Osangao, l'ADFCO dénonce la paralysie du système d'enregistrement des joueurs. À trois jours de la clôture de la deuxième fenêtre d'inscription, aucun club congolais engagé en Ligue des champions ou en Coupe de la Confédération n'a accès à la plateforme de la CAF, risquant ainsi une exclusion de la saison en cours.

À ce jour, la CAF n'a toujours pas officialisé les quatre représentants de la RDC pour ses compétitions interclubs. Lors du tirage au sort du 8 août dernier, l'instance africaine s'est contentée d'indiquer « RDC 1 » et « RDC 2 » à la place des noms des clubs.

Ce blocage administratif trouve son origine dans le litige opposant le TP Mazembe à la FECOFA. Le club de Lubumbashi conteste l'arrêt du championnat national à la 16e journée, une décision qui l'a privé d'une qualification directe aux compétitions continentales