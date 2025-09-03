Congo-Kinshasa: Paralysie des activités socio-économiques à Uvira à la suite d'une manifestation des Wazalendo

Les activités socio-économiques sont paralysées depuis la matinée du mercredi 3 septembre à cause d'une manifestation organisée par des combattants Wazalendo et certains mouvements citoyens locaux qui protestent contre la nomination du général Olivier Gasita, chargé de superviser les services de renseignement dans la région.

Les manifestants craignent qu'il agisse comme un agent double pour le compte de la rébellion du M23, qui contrôle déjà la ville de Bukavu et plusieurs localités du Sud-Kivu.

La paralysie affecte notamment les écoles, les marchés et les transports dans des quartiers clés comme Mulongwe, Kasenga et Kanvinvira. Sur la route entre le pont Mulongwe et Kanvinvira, la circulation est très réduite, rapportent des témoins.

Tension sociale

La tension est accentuée par un incident survenu la veille (2 septembre) à Kalungwe, où deux civils dont un conducteur de moto-taxi et son client ont été blessés par balle tirée par un combattant Wazalendo après avoir refusé de participer à la manifestation de ce jour, accentuant la tension sociale dans la zone, selon des sources concordantes.

Depuis quelques jours, les affrontements entre les Wazalendo et les Forces armées de la RDC (FARDC) se sont intensifiés.

Ces groupes s'étaient opposés le 25 août dernier, à l'arrivée d'une délégation venue du Burundi pour les obsèques du colonel Patrick, décédé récemment.

Ces accrochages ont causé la mort d'au moins cinq combattants Wazalendo et l'arrestation de quatorze autres, selon les autorités militaires.