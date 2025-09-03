Congo-Kinshasa: Le coordonnateur du P-DDRCS satisfait des projets de réinsertion des ex-combattants en Ituri

3 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le coordonnateur national du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), Jean de Dieu Ntanga Ntita, a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des projets de réinsertion des ex-combattants en Ituri lors d'une mission officielle le mardi 2 septembre 2025.

Parmi les initiatives visitées figure un projet soutenu par la MONUSCO à Tsere, près de Bunia, qui comprend notamment un élevage de vaches au profit d'une cinquantaine de démobilisés issus des groupes armés et des membres de la communauté locale.

Jean de Dieu Ntanga Ntita a également inspecté les travaux de réhabilitation de routes agricoles reliant plusieurs villages, réalisés conjointement par les ex-combattants et les habitants du secteur, dans le but de renforcer la cohabitation pacifique et la stabilité dans la région.

La délégation a aussi visité le chantier d'un bureau de coopérative destiné aux ex-combattants, qui leur permettra de développer avec la communauté locale des activités génératrices de revenus.

Le coordonnateur a encouragé les bénéficiaires à persévérer dans leurs efforts pour réussir leur retour à une vie normale dans la communauté.

Ces projets s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à favoriser la paix durable et la cohésion sociale en Ituri, où le P-DDRCS et ses partenaires, avec l'appui technique et financier de la MONUSCO, mènent plusieurs actions de stabilisation et d'appui à la réinsertion communautaire.

