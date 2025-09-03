Congo-Kinshasa: Le projet PDL 145 Territoires exécuté à moins de 20 % au Maniema, selon le sénateur Afani Idrissa Mangala

Le Programme de développement local des 145 Territoires (PDL 145T) n'a été exécuté qu'à moins de 20 % dans la province du Maniema. C'est ce qu'a révélé, dimanche 31 août à Kindu, le sénateur Afani Idrissa Mangala à l'issue de ses vacances parlementaires, récemment clôturées dans sa circonscription électorale.

Ce programme, lancé par le gouvernement congolais, vise à désenclaver les territoires et à améliorer les infrastructures de base dans les zones rurales. Mais dans le Maniema, son avancement reste très limité, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'atteinte des objectifs fixés.

« Nous devons poursuivre ce programme ambitieux. Il est essentiel pour désenclaver notre province et améliorer les conditions de vie de nos populations », a plaidé le sénateur dans une interview à Radio Okapi.

Le PDL 145T prévoit notamment la construction et la réhabilitation de routes, d'écoles, de centres de santé et d'ouvrages d'eau potable. Sa faible exécution dans le Maniema met en lumière les défis logistiques, financiers et sécuritaires qui freinent sa mise en oeuvre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Afani Idrissa Mangala, la relance et l'accélération des travaux sont indispensables afin que la province bénéficie pleinement de cette initiative nationale.

Il s'entretient avec Florence Kiza Lunga :/sites/default/files/2025-09/10._0109025-kinduinvite_fr-afani_idrissa_mangala00_web.mp3