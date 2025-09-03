Maroc: Cosumar améliore son CA consolidé de 7,6% au S1-2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Cosumar a atteint 5.362 millions de dirhams (MDH) au 1er semestre 2025, en amélioration de 7,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette évolution s'explique par l'augmentation des volumes de ventes à l'export, indique Cosumar dans un communiqué, précisant qu'au 2ème trimestre 2025, le CA consolidé s'est établi à 2.695 MDH.

Selon la même source, la campagne de récolte 2025 s'est déroulée dans des conditions opérationnelles satisfaisantes malgré un début d'année marqué par une faible pluviométrie, grâce à la forte mobilisation de l'ensemble des partenaires agricoles et l'accompagnement des équipes de Cosumar sur le terrain.

L'activité export a profité de l'extension de la capacité de raffinage réalisée à la raffinerie de Sidi Bennour pour consolider la résilience du groupe et sa position en tant que leader sur le marché mondial de sucre blanc raffiné malgré un marché de sucre peu favorable à l'international durant le S1-2025.

Les investissements comptabilisés du 1er semestre 2025 se sont élevés à 92 MDH, et concernent principalement la poursuite des travaux de mise à niveau et maintenance de l'outil industriel.

Pour ce qui est de l'endettement net du groupe, il est passé de 556 MDH à fin décembre 2024, à 1.608 MDH à fin juin dernier.