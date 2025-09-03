Maroc: Alliances - Les préventes grimpent de 36% à fin juin

3 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les préventes du groupe Alliances ont atteint, au terme des six premiers mois de 2025, 3.191 unités, en progression de 36% comparativement à fin juin 2024.

Au seul 2ème trimestre 2025, les préventes ont augmenté de 31% à 1.409 unités, précise le groupe dans un communiqué.

Concernant le chiffre d'affaires (CA) consolidé, il s'est élevé à plus de 1,33 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin dernier, en hausse de 10% en glissement annuel. En application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, le CA consolidé aurait été de 1,5 MMDH (+26%).

Le nombre total d'unités en cours de production s'est situé à 6.352 unités au 30 juin 2025, fait savoir le groupe qui dispose d'un carnet de commandes de 7.785 unités.

Pour ce qui est de l'endettement net, il a reculé de 32% à 939 millions de dirhams.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.