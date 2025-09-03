Tunisie: Zaghouan - Un deuxième cas de fièvre du Nil occidental détecté

Les services de santé du gouvernorat de Zaghouan ont enregistré la semaine dernière un cas de fièvre du Nil occidental chez un homme de 68 ans, selon le sous-directeur de la santé de base, Nabil El Ourfelli.

Dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), El Ourfelli a expliqué que le patient avait été soumis à des analyses de laboratoire après avoir présenté des symptômes similaires à ceux de la fièvre du Nil occidental. Son infection, transmise par un petit insecte, un moustique, a été confirmée. Il a été immédiatement admis au service de réanimation de l'hôpital régional de Zaghouan au début de la semaine pour y être soigné.

Il a ajouté que les services de santé avaient demandé au fils du patient, un jeune homme d'une trentaine d'années, de subir des tests après qu'il ait ressenti des symptômes similaires.

El Ourfelli a souligné qu'il s'agissait du deuxième cas enregistré dans le gouvernorat de Zaghouan depuis le mois d'août dernier, après le décès d'un homme originaire de la ville d'El Fahs le 21 août à l'hôpital régional, suite à la même maladie. Il a appelé toutes les municipalités à intensifier les campagnes d'épandage d'insecticides et à éliminer les eaux stagnantes qui constituent un environnement propice à la reproduction des insectes.