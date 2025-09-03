Tunisie: Saisie de 9 016 unités de fournitures scolaires et 13 526 cahiers subventionnés

La campagne nationale conjointe de contrôle des fournitures scolaires, menée le 2 septembre 2025, a abouti à la saisie de 9 016 unités de divers articles (stylos à bille, colles, pâtes à modeler, aquarelles, etc.) qui n'étaient pas conformes aux réglementations en vigueur.

Les équipes de contrôle conjointes du commerce, de l'intérieur, des douanes et de la santé ont mené cette opération dans les circuits de distribution de gros et de détail.

Selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des exportations, la campagne a également conduit à la saisie de 13 526 cahiers subventionnés pour dissimulation et accaparement de marchandises.

Au total, 263 infractions ont été relevées pour non-affichage des prix, non-possession de factures d'achat, refus de vente, dissimulation et accaparement de marchandises, vente conditionnelle, non-déclaration de l'activité de distribution de fournitures de bureau, et possession de produits non conformes aux réglementations en vigueur.