Tunisie: Saisie de 9 016 unités de fournitures scolaires et 13 526 cahiers subventionnés

3 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La campagne nationale conjointe de contrôle des fournitures scolaires, menée le 2 septembre 2025, a abouti à la saisie de 9 016 unités de divers articles (stylos à bille, colles, pâtes à modeler, aquarelles, etc.) qui n'étaient pas conformes aux réglementations en vigueur.

Les équipes de contrôle conjointes du commerce, de l'intérieur, des douanes et de la santé ont mené cette opération dans les circuits de distribution de gros et de détail.

Selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des exportations, la campagne a également conduit à la saisie de 13 526 cahiers subventionnés pour dissimulation et accaparement de marchandises.

Au total, 263 infractions ont été relevées pour non-affichage des prix, non-possession de factures d'achat, refus de vente, dissimulation et accaparement de marchandises, vente conditionnelle, non-déclaration de l'activité de distribution de fournitures de bureau, et possession de produits non conformes aux réglementations en vigueur.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.