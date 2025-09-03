Tunisie: Immobilier au pays - La Marsa, Ariana et Hammamet en tête des zones les plus demandées

Le prix moyen du mètre carré des appartements résidentiels en Tunisie a progressé de 4 % au premier semestre 2025, comparé à la même période de l'année précédente, selon les données publiées par le site spécialisé « Mubawab ».

Les appartements neufs ont enregistré une hausse de 5 %, maintenant un écart notable avec les logements anciens. Sur le plan de l'offre et de la demande, une baisse de 1 % de la demande a été relevée, aussi bien pour les appartements neufs que pour les anciens, alors que l'offre a augmenté de 3 % sur la même période. L'offre demeure dominée par les appartements anciens, qui représentent 59 % contre 41 % pour les nouveaux logements.

En ce qui concerne les préférences des acquéreurs, les appartements composés d'un salon et de deux chambres restent les plus recherchés, suivis de ceux avec un salon et trois chambres (32 %). Les superficies les plus demandées se situent entre 90 et 180 m². La Marsa arrive en tête des zones les plus prisées avec 20 % de la demande, suivie d'Ariana (11,9 %), puis Sfax et Hammamet avec 9 % chacune.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon « Mubawab », ces indicateurs traduisent les principales tendances du marché résidentiel en Tunisie et constituent un outil précieux pour anticiper l'évolution de l'offre et de la demande, ainsi que pour orienter les décisions d'achat et de vente.