Tunisie: Des chiffres alarmants - La douane révèle des saisies « sans précédent » de drogue

3 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Ce mercredi 3 septembre 2025, Chokri Jebri, le porte-parole officiel de la Douane tunisienne, a déclaré que le danger de la drogue touche désormais directement les jeunes et la sécurité de la société. Il a précisé que les unités douanières, en coordination avec les services de sécurité, ont saisi depuis le début de l'année jusqu'à fin août :

169 000 comprimés de stupéfiants

154 kg de « Zatla » (cannabis)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

58 kg de cocaïne

Lors de son intervention dans l'émission « Expresso », Jebri a qualifié les quantités saisies durant cette période de « massives et sans précédent ». Selon lui, cela témoigne d'une part de la hausse de la consommation intérieure, en particulier chez les jeunes de 16 à 18 ans, et d'autre part de l'expansion des réseaux de contrebande ciblant le marché tunisien.

Des saisies records

L'année dernière, la Douane avait déjà saisi plus d'un million de comprimés de stupéfiants, 30 kg de cocaïne et 250 kg de « Zatla ». Cette année, les opérations les plus marquantes incluent la saisie « historique » de 42 kg de cocaïne à Sfax et la découverte de 36 kg de « Zatla » à La Goulette au mois d'août.

Le porte-parole a également mentionné l'échec de plusieurs tentatives de contrebande aux postes frontaliers, comme ceux de Ras Jedir et de l'aéroport de Tunis-Carthage. Il a précisé qu'une partie de ces substances est destinée à la consommation locale, tandis qu'une autre, notamment les comprimés, est en transit vers les pays voisins.

Pour conclure, Chokri Jebri a souligné que les quantités de drogues saisies chaque année restent à peu près au même niveau, ce qui reflète la persistance des défis sécuritaires liés à ce phénomène.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.