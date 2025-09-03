Sénégal: CAN 2025 - Le Grand Stade de Marrakech, fraîchement rénové, va rouvrir ses portes, ce samedi

Marrakech, 3 sept (APS) - Le Grand Stade de Marrakech, rénové à l'occasion de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, va officiellement rouvrir ses portes, samedi 6 septembre 2025, a annoncé à des journalistes le directeur régional de la Société nationale de gestion et de réalisation des stades (SONARGES) de Marrakech-Safi, Morad Karaoui.

"C'est en juin 2024 que nous avons commencé à travailler uniquement à la rénovation de ce stade en vue de sa livraison avant la CAN", a expliqué M. Karaoui lors d'une visite du chantier.

Une centaine de journalistes venus de pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie ont pris part à cette visite organisée par la Fédération royale marocaine de football.

La SONARGES est en train de revoir de "petites erreurs" signalées par les inspecteurs de la Confédération africaine de football, selon Morad Karaoui.

Rénové surtout pour les matchs de la 35e édition de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, le Grand Stade de Marrakech va officiellement rouvrir ses portes, samedi 6 septembre.

Un match amical est prévu lors de la cérémonie de réouverture du stade, entre le Kawkab Athlétique Club de Marrakech et l'Espérance sportive de Tunis.

Le club marocain a été promu cette saison en Botola Pro 1, la première ligue de football du Maroc.

Le Grand Stade de Marrakech fait partie des six infrastructures sportives choisies par le Maroc pour abriter les matchs de la CAN 2025.

Les autres stades se trouvent dans les villes d'Agadir, de Casablanca, de Fès, de Rabat et de Tanger.

Les vestiaires et la tribune de presse ont été agrandis. Une salle de conférences et des salles de travail réservées aux journalistes ont été construites. Deux écrans d'affichage dits de dernière résolution ont été positionnés derrière les cages.

La première phase de la rénovation a coûté près de 23 milliards CFA

Selon le directeur régional de la SONARGES à Marrakech-Safi, la rénovation du stade est prévue en deux phases. La première vient de s'achever, tandis que la seconde va démarrer après la CAN 2025.

"La rénovation déjà achevée a pris en compte la partie extérieure du stade. Une nouvelle voie d'accès au stade a été construite, de même que 17 nouvelles portes, ce qui permettra de remplir l'enceinte sportive en cinquante minutes seulement. Soixante-dix-sept portes électroniques ont également été construites", a signalé Morad Karaoui.

Selon lui, près de 700 caméras de surveillance ont été installées.

"L'éclairage est conforme aux exigences des instances chargées du football africain et mondial. Nous avons construit une salle informatique pour le réseau téléphonique. La connexion Internet sera disponible partout dans le stade", a assuré M. Karaoui, déclarant avec fierté que "le coût global de la première phase de la rénovation a coûté 35 millions d'euros (près de 23 milliards de francs CFA)".

La seconde phase de la rénovation des stades marocains va consister à préparer la Coupe du monde de football 2026, qui sera organisée conjointement par l'Espagne, le Maroc et le Portugal.

Pour le Grand Stade de Marrakech, il s'agira surtout d'augmenter sa capacité d'accueil, de 41 000 à 46 000 places.

Ce stade va abriter des matchs du groupe B de la CAN, constitué de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe.

Des rencontres du groupe F, composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et du Mozambique, se joueront également à Marrakech, de même que l'un des matchs des huitièmes de finale.

L'une des affiches des quarts de finale aura aussi pour cadre le Grand Stade de Marrakech.