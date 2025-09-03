Sénégal: Zagora festival - Ousmane William Mbaye présidera le jury longs métrages de la 19e édition

Dakar — Le cinéaste sénégalais Ousmane William Mbaye va présider le jury officiel de la compétition longs métrages de la 19e édition du festival international du film transsaharien de Zagora, au Maroc, a-t-on appris des organisateurs.

Prévu du 5 au 9 octobre, dans cette ville du sud-est du Maroc, ce festival entend "promouvoir la dynamique culturelle, sociale, économique et touristique de la région", selon la MAP, l'agence marocaine de presse.

Réagissant à cette nouvelle, mercredi, le réalisateur du film documentaire "Président Dia" (2012) se dit "honoré de présider le jury de ce festival transsaharien de Zagora et enthousiaste de rencontrer" les organisateurs.

"Ce sera une belle occasion pour moi d'apprécier la sélection des films et d'échanger avec les professionnels sur le développement du cinéma du continent", a-t-il dit.

Ousmane William Mbaye a annoncé, par la même occasion, que son dernier film documentaire dédié à Saint-Louis, "Ndar Saga Waalo", sera projeté à Zagora en séance spéciale.

Les autres jurys du festival seront présidés respectivement par le réalisateur marocain Saad Chraibi, pour la section courts métrages, et l'écrivain et scénariste saoudien Khalid El Khodari pour le scénario.

Cette 19e édition met à l'honneur le cinéma kazakh, avec l'ambition de rapprocher le public du 7e art kazakh de celui marocain et créer des passerelles culturelles à travers le cinéma.

Le festival de Zagora encourage la production cinématographique dans la région de la vallée du Drâa, une pittoresque oasis s'étend sur une longueur de près de 200 kilomètres et abritant plusieurs endroits marquant la spécificité du territoire marocain.

Il ambitionne également de renforcer les liens entre le public et le 7è art marocain et international, tout en favorisant les échanges entre les cinéastes marocains et leurs homologues internationaux.