Afrique: Eliminatoire mondial 2026 - Le Gabon domine les Seychelles et prend la tête du Groupe F

Les Panthères du Gabon se sont imposées face aux Seychelles (4-0), ce mercredi 3 septembre 2025 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les rencontres internationales comptant pour la 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ont débuté ce mercredi 3 septembre 2025. La confrontation entre le Gabon et les Seychelles a marqué le début des hostilités dans le groupe F.

Les Gabonais ont dominé les Seychellois sur la marque de quatre buts à zéro (4-0), grâce à un triplé de Denis Bouanga (4', 34' et 38') et un but de Yannis M'bemba (89'). Une victoire importante pour Thierry Mouyouma et ses hommes qui veulent se qualifier pour le mondial.

Rappelons que le Gabon prend provisoirement la tête du Groupe F avec 18 points devant la Côte d'Ivoire (16 points), alors que le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles sont respectivement (3ème 10pts ; 4ème 6pts ; 5ème 4pts et 6ème 0 point).

Les Panthères seront attendues devant leur public le 9 septembre prochain (8ème journée) pour confirmer contre les Éléphants de la Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, en attendant les prochaines journées.

Suite de la 7ème journée

La 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde se poursuit ce jeudi 4 septembre. En effet, le Tchad sera face au Ghana tandis que Madagascar va se mesurer à la République centrafricaine. De son côté, le Cameroun va défier l'Eswatini alors que la Tunisie affrontera le Libéria, pour ne citer que ceux-là.

Programme 7ème journée

Jeudi 4 septembre 2025

Tchad – Ghana 13h00

Madagascar – RCA 16h00

Sao Tomé-et-Principe 16h00

Angola – Libye 16h00

Guinée-Bissau – Sierra Leone 16h00

Maurice – Cap-Vert 16h00

Cameroun – Eswatini 19h00

Algérie – Botswana 19h00

Mali – Comores 19h00

Tunisie – Libéria 19h00