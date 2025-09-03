Congo-Kinshasa: Le Gouvernement affirme sa détermination à garantir la quiétude et la sécurité des congolais !

Après sa publication et son installation effective, le Gouvernement Suminwa II fixe le cap sur l'action et la redevabilité. Hier, mardi 2 septembre 2025, Jacquemain Shabani, Vice-premier Ministre en de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, ont, en effet, co-animé, depuis le studio Mama Angebi de la RTNC, un briefing spécial consacré aux efforts de maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la paix en RDC. Dans leur communication, face aux professionnels des médias, ils ont présenté une situation sécuritaire à la fois préoccupante et maîtrisable, marquée par des actes de violations continues des droits humains dans les zones contrôlées par l'AFC/M23, coalition rebelle soutenue par l'armée rwandaise, dans l'Est du pays.

Dans son intervention, le VPM Jacquemain Shabani a présenté une situation du secteur de l'Intérieur dominée essentiellement par des initiatives claires et des réformes d'envergure. Il a relevé, dans son speech, un volet important en rapport avec la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain à Kinshasa.

Mais bien avant, Jacquemain Shabani a déploré le climat d'incertitude et de terreur instauré dans les zones de conflit dans la partie Est du pays.

« En ce qui concerne les territoires occupés, que ce soit dans la province du Nord ou du Sud-Kivu, la situation sécuritaire est pratiquement la même en termes de violations des droits de l'homme. Nous continuons, au jour le jour, à enregistrer les violations des droits de nos concitoyens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles d'insécurité. Il faut dire, les enlèvements des jeunes gens continuent pour les enrôler de force dans les mouvements armés. Le respect aussi, malheureusement, du principe de cessez-le-feu reste encore tout un challenge. Et à côté de cela, la mise en place de l'administration parallèle continue à se mettre en place », a condamné le VPM Jacquemain Shabani.

Rentrée scolaire réussie en RDC

« Je crois que nous avons tous eu à constater que nous avons réussi à avoir une rentrée scolaire plus ou moins dans des conditions respectables. Un travail a été fait depuis les semaines précédentes, avec le ministère de l'Education nationale, pour arriver à trouver un compromis avec les écoles et les enseignants. Et de notre côté, au niveau du ministère chargé de la sécurisation du territoire, nous avons aussi mis en alerte tous les différents services pour que nos enfants puissent rentrer dans des conditions sécuritaires les plus convenables possibles », a-t-il démontré, face à la presse.

Hormis cela, il a eu à aborder d'autres sujets saillants de son secteur, affirmant l'engagement du Gouvernement à oeuvrer activement pour une sécurité assurée et le bien-être des congolais.

Pour sa part, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a attiré l'attention de son auditoire sur le bien-fondé des efforts en cours au front sécuritaire national. Il s'est également penché, pour de besoins d'éclairage plus large, sur certaines matières sensibles soulevées par la presse. Au sujet, par exemple, de l'initiative des pourparlers brandie par Thabo Mbeki pour la paix en RDC, il a soutenu la position ferme de Kinshasa, telle que tracée par le Président de la République Félix Tshisekedi.

« L'initiative de Mbeki est inopportune et ne nous intéresse pas car il a déjà montré sa position. Le Président Tshisekedi reste ouvert au dialogue, privilégiant les processus de Doha et Washington », a tranché le Ministre Patrick Muyaya Katembwe.