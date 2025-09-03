Afrique du Sud: Dialogue de Johannesburg - Joseph Kabila seul maitre à bord avec le soutien de Thabo Mbeki

Ça ressemble déjà à un pétard mouillé avant son ouverture aujourd'hui mercredi 3 septembre à Johannesburg. Finalement, Martin Faulu qui devait donner du contenu à ce forum, a fini par y renoncer aux derniers instants. C'est l'opposant de taille en RDC qui a accepté de challenger deux fois successives avec Félix Tshisekedi.

Entretemps, plusieurs figures de l'opposition ont accepté l'appel de la Fondation Thabo Mbeki pour prendre part à la deuxième édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité, qui se tiendra en Afrique du Sud du 3 au 6 septembre.

À la tête de la délégation du Cadre de concertation des forces politiques et sociales, Seth Kikuni et Claudel André Lubaya mèneront la représentation de cette plateforme. Parmi les participants annoncés, figurent également Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, l'Envol de Delly Sesanga et l'Alliance pour le Changement de Jean-Marc Kabund.

Contrairement à ces opposants, le gouvernement congolais ainsi que la coalition « Lamuka » ont choisi de décliner l'invitation de l'ancien président sud-africain. L'initiative de la Fondation avait pourtant prévu un large panel d'acteurs congolais, allant du pouvoir à l'opposition, en passant par des anciens chefs d'État, des responsables de groupes armés et des leaders religieux, afin d'élargir le cercle du dialogue.

Dans la liste des invités de marque, on retrouve Eberande Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, mais aussi Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et Antipas Mbusa Nyamwisi, ancien ministre de l'Intégration régionale. Leur présence témoigne de la volonté d'inclure des personnalités de divers horizons politiques et institutionnels.

Côté opposition, la liste est tout aussi représentative avec Martin Fayulu, président de l'ECiDé, Moïse Katumbi, chef d'Ensemble pour la République, ainsi que Joseph Kabila, ancien président de la République. À cela s'ajoutent Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFC/M23, et Thomas Lubanga, dirigeant de la CRP, confirmant la dimension inclusive de la rencontre.

La dernière carte se jouerait avec Joseph Kabila qui a multiplié des sorties médiatiques en vue de marquer sa présence sur l'échiquier politique. Proche de Thabo Mbeki à l'initiative de cette rencontre qui débute aujourd'hui en Afrique du Sud, l'ancien chef de l'Etat congolais se sera rapproché de Paul Kagame pour jouer sa propre carte contre Tshisekedi.