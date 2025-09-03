Congo-Kinshasa: Obsèques du Prof. Malembe - Patrick Muyaya active la machine !

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe a accordé une audience à une délégation composée du comité de direction de l'Unisic (ex. Ifasic). Les échanges ont porté sur les dispositifs à prendre pour un hommage mérité au Professeur Emérite Malembe Tamandiak, décédé le lundi 1er septembre 2025 aux Cliniques universitaires de Kinshasa.

Préparatifs

« Nous avons tous appris la mort du Professeur émérite Malembe Tamandiak, fondateur de l'Institut supérieur des Techniques de l'information, ISTI devenu IFASIC et actuellement Unisic. Comme ministre de tutelle et ancien de l'IFASIC, il était de mon devoir de prendre l'initiative de les approcher pour voir comment lui organiser des obsèques dignes de son rang », a indiqué le Ministre Muyaya au sortir de cette audience.

Il a rappelé qu'il y avait déjà des préparatifs pour honorer le travail qu'il a fait de son vivant, 88 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette icône, malgré son âge avancé a continué à travailler. Il a contribué aux réformes initiées pendant les états généraux de la communication en janvier 2022 au Centre catholique Nganda à Kinshasa.

Un comité est mis en place pour superviser les préparatifs des obsèques composé de quelques membres de direction de l'université des sciences de l'information et de la communication (UNISIC), de l'université de Kinshasa (UNIKIN) du ministère de la Communication et Médias, du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire / Recherche scientifique ainsi que de la famille biologique de l'illustre disparu.

Il est question pour tous les praticiens de la communication, les journalistes et ceux qui sont passés par l'Ifasic de l'honorer et de la meilleure manière.

Pour sa part, le Professeur Jean-Marie Vianney Longonya, membre de la délégation a souligné l'importance de cette rencontre.

« Il était de notre devoir de venir voir celui qui est notre Ministre de la communication et ancien de l'Ifasic que le comité de gestion de l'Unisic devrait saisir officiellement le ministre pour cette triste nouvelle. Nous sommes en contact avec la famille et la famille est aussi impliquée », a expliqué le Professeur.

Toujours en termes de préparatifs, une chapelle ardente sera érigée à l'Unisic où l'on pourra passer donner des témoignages dans le cabinet de condoléances. Ceci, pour lui rendre un hommage mérité. Aussi, un buste est réalisé pour l'immortaliser.

Biographie du Professeur Emérite Paul Malembe Tamandiak

Professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, et à l'ISTI actuel UNISIC, Malembe Tamandiak a marqué plusieurs générations d'étudiants par son exigence et son engagement en faveur d'une information conçue comme un instrument de citoyenneté.

Né le 26 novembre 1936, Paul Malembe Tamandiak s'est imposé comme l'un des fondateurs de l'enseignement du journalisme en République démocratique du Congo.

Le Professeur Malembe Tamandiak fut le premier journaliste à présenter un journal télévisé à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), le 24 novembre 1966. En 1959, il est admis à l'Ecole Supérieure de journalisme de l'université catholique de Lille (France) où il obtient son diplôme de maîtrise en 1962.

Dans les années 1960, il initie le projet de création de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Information (ISTI), qui voit officiellement le jour en 1973 sous l'égide de l'Université Nationale du Zaïre. Il en devient le premier Directeur Général, avant de devenir le premier Recteur de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC) en 1997, suite à une réforme du système éducatif.