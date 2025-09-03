Pas de répit pour le nouveau patron des Infrastructures et Travaux Publics, en séjour dans la ville de Kisangani depuis le lundi 1er septembre 2025. Sitôt arrivé, John Banza, puisqu'il s'agit de lui, s'est lancé dans une visite d'inspection décisive des chantiers routiers en cours dans la province de la Tshopo.

Aux côtés du Directeur Général de l'Office des Routes, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy, le Ministre a parcouru ce mardi 2 septembre plus de 38 kilomètres sur la Nationale n°4 (RN4), axe stratégique reliant Kisangani à Beni, via le Haut-Uélé et l'Ituri.

Un projet structurant pour le désenclavement

Au coeur de cette mission se trouve un programme ambitieux de réhabilitation et de bitumage de la route Kisangani-Mambasa-Komanda-Beni. Véritable colonne vertébrale de l'économie régionale, cet axe vital permettra non seulement de désenclaver Kisangani, ville historique, mais aussi de fluidifier les échanges commerciaux et l'approvisionnement en denrées alimentaires et en carburant des populations de la Tshopo, de l'Ituri, du Haut-Uélé, du Nord-Kivu ainsi que des centres urbains voisins tels que Bunia, Isiro et Bafwasende.

Pour cette première phase, 258 kilomètres seront réhabilités sur les 748 kilomètres prévus, avec un accent sur la section Kisangani-Bafwametinda (Bafwasende). Actuellement, les interventions se concentrent entre le PK13+800 et le PK36, incluant la construction d'ouvrages d'assainissement, de dalots, de terrassements et de la couche de fondation. Une planche d'essai en grave-bitume a d'ailleurs été réalisée sur 200 mètres, entre le PK24+400 et le PK24+600, confirmant l'avancement tangible des travaux.

Matérialiser la vision du Félix Tshisekedi

Ces efforts s'inscrivent directement dans la vision phare du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo : bâtir un Congo plus beau qu'avant, par la modernisation des infrastructures et le désenclavement des territoires. En procédant à ce contrôle sur le terrain, le Ministre John Banza entend non seulement dresser un état des lieux précis, mais surtout impulser une dynamique nouvelle, capable d'accélérer la mise en oeuvre de cette vision présidentielle.

Par ailleurs, John Banza promet de veiller personnellement à l'accélération des chantiers confiés à l'entreprise chinoise China Communication Construction Company.

Le rôle déterminant de l'Office des Routes

Maître d'ouvrage délégué, l'Office des Routes joue un rôle central dans cette entreprise. Placé en première ligne pour l'exécution et le suivi des travaux, l'établissement public entend assumer pleinement sa mission : assurer une meilleure gestion du réseau routier d'intérêt général en République Démocratique du Congo.

Pour son Directeur Général, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy, il s'agit d'une occasion de matérialiser avec rigueur la feuille de route présidentielle en matière d'infrastructures. La mobilisation de l'Office des Routes démontre la volonté d'ancrer l'action gouvernementale dans une approche pragmatique, où chaque projet devient une réponse concrète aux souffrances des populations.

Un espoir pour la population

La population de Kisangani, qui suit avec attention l'évolution de ce chantier, attend de cette descente de terrain un nouvel élan, porteur de solutions concrètes et durables. L'espoir renaît de voir, enfin, l'aboutissement de ces travaux lourds, garants d'une intégration économique régionale et nationale.

Sous l'impulsion du Chef de l'Etat et avec la détermination du Gouvernement, l'heure est donc à l'action. Le Congo se construit pas à pas, et la Tshopo en est aujourd'hui un chantier emblématique.