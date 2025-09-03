Afrique: Diables rouges - Joueurs et sélectionneur confiants contre la Tanzanie

Les Diables rouges se sont montrés plus que confiants, le 2 septembre, au cours de leur séance d'entraînement du 2 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat ouverte à la presse et au public.

L'équipe nationale, qui affronte le 5 septembre à domicile la Tanzanie, est à la recherche de ses premiers points dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 après avoir perdu tour à tour contre la Zambie et le Maroc et écopé d'un forfait contre le Niger. Pour cette mission, Fabrizio Cesana compte sur une ossature locale renforcée par certains éléments évoluant hors du pays.

« La particularité de cette rencontre est de montrer la capacité de l'équipe locale qui a joué le Championnat d'Afrique des nations (Chan) et donner de la continuité à ce qu'elle a fait à Zanzibar. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait un bon tournoi et c'est une équipe qui a montré ses qualités », a déclaré le sélectionneur national visiblement confiant de la santé mentale et physique de son groupe, parce que tous les joueurs convoqués se portent bien. Une seule absence à signaler est celle de Saikou Djigo. « Il y a eu un problème avec les autorités algériennes. Il lui manquait quelques papiers, raison pour laquelle il était bloqué à l'aéroport . »

Fabrizio Césana a effectué sa première séance d'entraînement avec un effectif de vingt-deux joueurs. Chandrel Massanga, le joueur de Hataysport en Turquie, plus expérimenté, a salué l'atmosphère qui règne au sein du groupe. « Je me sens bien. Il y a une bonne atmosphère dans le groupe. Je rentre dans le même objectif, surtout le nouveau sélectionneur met les choses en place et c'est à nous de nous adapter », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : « Nous sommes chez nous et on doit gagner et rendre le public congolais qui est tout le temps déçu par nos résultats fier. C'est à nous de prouver à quel point on est capable. Les joueurs locaux qui sont ici sont conscients de l'enjeu. Ils doivent avoir une très grande détermination pour gagner ce match. »

Inno Jospin Loemba, désormais sociétaire de Colombe FC au Cameroun, croit lui aussi au potentiel des joueurs ayant participé au Chan. « Il y a une belle ambiance avec les joueurs qui sont revenus du Chan . On s'entend très bien et on pense qu'il y aura quelque chose de meilleur après », a-t-il souligné.

Déo gracias Bassinga, content lui aussi de retrouver la sélection, a affiché la même sérénité. « Je suis satisfait de mon retour en équipe nationale et je vais donner le meilleur de moi et on va voir ce que nous réserve le match. Le public doit attendre beaucoup de nous, déjà la victoire et on va donner le meilleur de nous mêmes pour leur donner cette belle victoire », a commenté le joueur du FC Dila Gori.