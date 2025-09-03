Congo-Kinshasa: Kongo central - 96% d'enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la polio

Avant la compilation de toutes les données provenant de 31 zones de santé que compte la province du Kongo central, les premières tendances sont positives.

Il ressort de trois jours de vaccination complétée à une journée de ratissage que 96,2 % d'enfants ont été vaccinés, excepté dans les zones de santé de Boma Bungu et Boma où des échauffourées entre la police et la population ont retardé le lancement de la campagne de vaccination. Mais, à l'heure actuelle, la campagne se déroule normalement.

" La vaccination a réussi à 96,2 % sauf les résultats de deux zones de santé qui ne sont pas encore arrivés. Il s'agit de Boma Bungu et Boma. Les équipes sont en train de compiler ces résultats", a déclaré le médecin coordonnateur provincial (MCP) du PEV/Kongo central, Dr Jean Baptiste Mabunda, lors de la dernière réunion tenue à la division provinciale du Kongo central. Déjà le premier jour de la vaccination, a-t-il poursuivi, plus de 40% de la cible totale a été atteinte. Le jour 1 et 2 avec une complétude de 57 % des rapports reçus, nous étions déjà à 72 % de couverture vaccinale.

"Nous avons déjà une tendance positive par rapport à l'atteinte des résultats qui est de plus de 98%. Nous allons dépasser les 95%, nous sommes dans le bon en ce qui concerne les tendances", a expliqué le MCP. Les cas de refus ont été aussi rapportés mais, ils ont été résolus à 82%. "Il ya eu 398 cas de refus. Nous avons pu gérer 322 cas, soit 82 % sans les deux zones de santé de Boma Bungu et Boma", a-t-il indiqué. Le MCP a reconnu que la plupart des cas de résistance sont dus aux croyances religieuses.

Parlant de la cartographie des zones de santé les plus résistantes, le patron provincial du PEV au Kongo central a précisé qu'on "ne peut pas parler en termes des aires de santé réfractaires, mais plutôt en termes des implantations des églises hostiles à la vaccination". Pour lui, les résistants sont plus chez les adeptes des églises des noirs. Cependant, a-t-il souligné, grâce à la communication, la tendance est en baisse. Des gens qui viennent pour la première fois au Kongo central, a- t-il expliqué, sont écoeurés quand ils voient les chiffres des résistants à la vaccination.

C'est alarmant. Cependant, nous qui avons commencé depuis très longtemps et de façon comparée, il y a une réduction sensible de plus de 10 fois de résistance. " Nous sentons vraiment qu'il y a un impact de la communication par rapport à la persuasion de la communauté". Outre la communication, pour contourner la résistance, les leaders des sectes réfractaires à la vaccination ont été coptés dans la vaccination. "On a placé les responsables de ces sectes dans les activités. C'est ce qui fait que de temps en temps on assiste à une réduction sensible des cas de résistance surtout dans les groupes des réfractaires des églises des noirs.

On a aussi compris que c'était parfois pour des raisons pécuniaires. C'est pourquoi on a commencé à les intégrer et la tendance est en baisse. ", a affirmé le Dr Jean-Baptiste Mabunda. Et d'ajouter qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont fini par renoncer à leur refus parce qu'ils ont compris que la plupart des enfants qui ont reçu les vaccins sont toujours en bonne santé et ils finissent par accepter la vaccination.

Le MCP Jean Baptiste Mabunda a reconnu que l'organisation de la deuxième phase de campagne de vaccination contre la polio dans sa province a été émaillée de quelques difficultés liées à l'arrivée tardive des fonds, mais cela n'a pas entaché le bon déroulement de la vaccination. "Les fonds liés à la communication qui précède la campagne étaient arrivés en retard. Mais en interne, les gens se sont arrangés pour mettre en oeuvre les activités et tout s'est bien passé. Sans problème", a-t-il dit. Rappelons que durant cette campagne, la cible d'enfants attendue de 0 à 5 ans était de 933 096.

Pour atteindre tous ces enfants, même ceux vivant dans des zones d'accès difficile, une grande équipe a été mobilisée composée de 418 coordonnateurs des aires de santé, 5974 vaccinateurs et pointeurs, 31 coordonnateurs des moniteurs de flacons, 418 moniteurs des flacons, 37 compteurs de flacons, 2987 moblisateurs sociaux, 1422 superviseurs de proximité, 155 superviseurs d'axes, 300 jeunes U-reporters et 72 superviseurs provinciaux.