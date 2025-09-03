Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - TotalEnergies obtient le permis d'exploration « Nzombo »

La société française TotalEnergies, opérant conjointement avec les compagnies QatarEnergy et la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), a publié, le 1er septembre, un communiqué dans lequel elle a annoncé avoir obtenu le permis d'exploration de Nzombo. La compagnie pétrolière détiendra 50 % des parts dans ce projet offshore.

« L'attribution de ce permis d'exploration prometteur, avec le prospect de Nzombo, reflète notre stratégie continue d'élargissement de notre portefeuille d'exploration. Prospects à fort potentiel pouvant être mis en production en tirant parti des installations existantes. Elle confirme également notre partenariat de longue date avec la République du Congo », a déclaré le directeur d'exploration de TotalEnergies, Kevin McLachlan.

D'une superficie d'environ 1000 km2, le permis Nzombo se trouve à une centaine de kilomètres au large de Pointe-Noire, coeur de l'activité pétrolière congolaise. Il est situé à quelques encablures du champ de Moho, également exploité par sa filiale ToatalEnergies EP Congo. Cette proximité permettra à l'opérateur de capitaliser sur les infrastructures existantes pour une éventuelle mise en production rapide et à moindre coût. Le programme initial prévoit le forage d'un premier puits d'exploration à la fin de cette année 2025.

Ce nouveau projet renforce les liens historiques de collaboration entre TotalEnergies et la République du Congo, où la compagnie française est présente depuis plus de 50 ans. Le Qatar via QatarEnergy, avec sa participation à hauteur de 35% dans ce projet, illustre également son alliance stratégique croissante entre les acteurs majeurs du secteur, en devenant de plus en plus actif sur la scène pétrolière africaine. De son côté, la SNPC qui détient 15% du marché consolide sa participation dans des projets d'envergure, conformément à la stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté énergétique du pays.

