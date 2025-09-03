Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 60 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce 3 septembre 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 3 septembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des obligations a enregistré une forte hausse de 60 milliards FCFA.

Cette capitalisation du marché obligataire s'est établie à 10 920,892 milliards de FCFA contre 10 860,892 milliards de FCFA le mardi 2 septembre 2025. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation à la BRVM de l'emprunt obligataire intitulé « Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040 » d'un montant de 60 milliards de FCFA.

La CRRH-UEMOA, fruit de la coopération engagée depuis 2005 entre la BCEAO, la BOAD et l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) pour la mise en place d'un marché hypothécaire dans les pays de l'UEMOA, avait été autorisé par son Conseil d'Administration pour l'émission obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'UEMOA d'un montant de 60 milliards FCFA.

Cette émission devrait contribuer aux atteintes des objectifs de développement durables (ODD) notamment les ODD1 sur l'éradication de l'extrême pauvreté, les ODD 10 sur la réduction des inégalités et les ODD 11 sur les villes et les communautés durables. C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 5 au 23 mai 2025 à la diffusion des titres Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

A l'issue de l'opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 6 millions d'obligations Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040 pour un montant total de 60 milliards FCFA.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 12 345,088 milliards FCFA contre 12 309,801 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 35,287 milliards. Cette situation est occasionnée par l'embellie notée au niveau de l'indice BRVM Composite. Celui-ci a enregistré une progression de 0,29% à 320,19 points contre 319,27 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve aussi avec une hausse de 0,29% à 155,89 points contre 155,44 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une hausse plus soutenue de 0,48% à 133,43 points contre 132,79 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée à 1,160 milliard de FCFA contre 704,656 millions de FCFA la veille.

Pour la seconde journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par le titre CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,04% à 965 FCFA) suivi respectivement par BOA Bénin (plus 4,01% à 4 795 FCFA), BOA Niger (plus 4,00% à 2 600 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,34 % à 13 000 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 2,78% à 2 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 3 700 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 6,88% à 9 200 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,45 % à 870 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,05% à 2 545 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,11% à 695 FCFA).