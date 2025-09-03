Cote d'Ivoire: Le résultat net de la Société Générale Côte d'Ivoire enregistre une augmentation de 10% au premier semestre 2025.

Le résultat net de la Société Générale Côte d'Ivoire enregistre une augmentation de 10% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, a révélé la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Invictus Capital & Finance dans sa publication spécialisée Revue Hebdomadaire de la semaine du 25 août 2025.

Le résultat net s'établit à 53 milliards FCFA contre 48 milliards FCFA un an auparavant. Selon la SGI, « Cette performance témoigne d'une gestion rigoureuse des dépenses et d'une maîtrise prudente des risques, le coût du risque restant contenu à un niveau faible. » Quant à l'action Société Générale Côte d'Ivoire, elle évolue de 40,51% par rapport au début de l'année.

Selon toujours la revue de Invictus, au 1er semestre 2025, la Société Générale Côte d'Ivoire confirme son leadership sur le marché bancaire ivoirien en maintenant une performance solide. Le Produit Net Bancaire (PNB) ressort à 132 milliards FCFA, en légère hausse de 1% par rapport aux 131 milliards FCFA enregistrés en 2024. Cette progression, malgré une contraction des commissions, est expliquée par la SGI principalement par le dynamisme de la marge d'intérêt, en croissance de 6%.

Dans son rapport d'analyse synthétique, la SGI Invictus note qu'en 2024, la banque avait enregistré un PNB de 263,2 milliards FCFA et un résultat net de 101,2 milliards FCFA. « Le premier semestre 2025 représente déjà un peu plus de 50% de ces réalisations annuelles précédentes, ce qui laisse entrevoir un exercice 2025 bien orienté », souligne la SGI. Elle ajoute que cette avance souligne la solidité de la trajectoire de croissance et la capacité de la banque à générer une rentabilité récurrente et à rester sur ses appuis.

Quant au résultat brut d'exploitation, il a progressé de 4% à 80,62 milliards FCFA contre 77,26 milliards FCFA au 30 juin 2024.

Sur un autre registre, Invictus estime que la Société Générale Côte d'Ivoire maintient une politique de distribution régulière avec un dividende net par action qui est passé de 1 107 à 1 639 FCFA entre 2022 et 2024. Le taux de distribution quant à lui s'établit autour de 50%, traduisant un équilibre entre rémunération des actionnaires et renforcement des fonds propres. Parallèlement, le Price Earning Ratio (PER) est passé de 4,84 en 2022 à 6,45 en 2024, traduisant une valorisation progressive du titre sur la période.