Congo-Brazzaville: Insertion sociale des jeunes - Un atelier de perfectionnement des agents de l'ANIRSJ

L'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes (ANIRSJ) a organisé, le 3 septembre, à Brazzaville un atelier de renforcement des capacités au profit de ses agents. Il met en exergue le rôle de cette structure ainsi que le travail quotidien de ceux qui y évoluent.

L'atelier de formation des agents et cadres de l'agence, notamment ceux qui travaillent dans la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi, marque une avancée pour l'agence puisqu'elle est au service des jeunes Congolais.

Justifiant l'objectif de cet atelier, le directeur général de l'agence, Patrick Akondzo, a expliqué qu'il vise à former les participants afin de les permettre de réaliser leurs missions avec efficacité. Selon lui, cette première session de formation qui traite les questions de prise en charge des jeunes en conflit avec la loi s'inscrit dans leur chronogramme de travail.

Durant l'atelier, les participants ont échangé sur plusieurs points qui cadrent avec leur quotidien. Il était question d'édifier les stagiaires sur la philosophie de l'agence, le renforcement des capacités administratives et protocolaires ainsi que d'autres aspects concernant le droit.

C'est le directeur de cabinet du ministre des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Charles Makaya, dit Mackail, qui a officiellement ouvert cet atelier. Il a ainsi indiqué que l'ANIRSJ fait ses premiers pas à travers ce séminaire.

Dernière-née des agences nationales sous tutelle du ministère chargé de l'Education civique et de la Formation qualifiante, ANIRSJ prend en charge les jeunes déscolarisés et ceux en conflit avec la loi. Il faut noter que le centre d'Aubeville, situé dans le département de la Bouenza, qui sera bientôt lancé, deviendra le centre pilote de cette agence.