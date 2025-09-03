Congo-Brazzaville: Rapport Itie 2023 - Le comité exécutif lance la collecte des données

3 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Le Congo va publier en décembre prochain son rapport 2023 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie). Pour mieux collecter les données, le comité exécutif de cette structure a organisé, le 2 septembre, à Brazzaville une formation spéciale au profit des cadres des régies financières et autres acteurs étatiques afin de leur permettre de transmettre à l'Itie des données fiables et conformes.

Cinquante-trois cadres venus essentiellement de l'administration publique, notamment des impôts, des douanes, des hydrocarbures, des mines, du Trésor et de l'économie forestière, ont participé à cet atelier organisé avec l'appui du programme « Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services ».

Au cours de cet atelier, l'expert indépendant qui a animé l'atelier a expliqué aux participants le processus de collecte des informations, les étapes à franchir, ainsi que les modalités de concession des données par les différentes administrations publiques impliquées.

A cet effet, il les a sensibilisés aux nouveautés introduites dans la norme Itie au titre de l'année 2023, mais aussi des changements inclus dans le modèle de déclaration, des instructions de remplissage et de soumission des données financières.

L'initiative, a renchéri l'expert, vise à harmoniser les pratiques de collecte, le traitement des données financières et fiscales issues des industries extractives. L'objectif étant de renforcer et fiabiliser la qualité des données et d'améliorer la traçabilité des informations mises à la disposition du comité exécutif de l'Itie. Le second module de cette formation se tiendra à Pointe-Noire courant cette semaine, au profit des sociétés et entreprises privées oeuvrant dans les domaines sous compétence de l'Itie.

En organisant cet atelier de sensibilisation, l'ambition du comité exécutif de l'Itie est de préparer la bonne rédaction de son rapport 2023, qu'il doit publier au mois de décembre. Celui-ci fait partie des documents majeurs qui préparent la validation du Congo en 2027. Cet atelier marque le lancement officiel de la collecte des données devant permettre la rédaction du rapport d'activités de l'Itie Congo pour l'exercice 2023. Les travaux de ces assises ont été dirigés par le président du comité exécutif de l'Itié Congo, Florent Michel Okoko.

