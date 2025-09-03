Soudan: Un glissement de terrain tue plus d'un millier de personnes au Darfour

Un important glissement de terrain dans le village de Tarasin, au Darfour, a causé la mort tragique de plus d'un millier d'habitants, selon des sources du Mouvement/armée de libération du Soudan. Dans un contexte déjà chaotique marqué par une guerre civile, les appels à l'aide d'urgence se multiplient.

Le village de Tarasin, niché dans les monts Marra au Darfour occidental, a été frappé, le 31 août, par un glissement de terrain dévastateur qui a eu des conséquences catastrophiques. Selon des informations fournies par le Mouvement/armée de libération du Soudan, plus d'un millier de personnes auraient perdu la vie dans cette tragédie, laissant présager une perte presque totale de la population du village, à l'exception d'une seule personne.

Dans un communiqué publié lundi, le groupe armé, qui contrôle la région touchée, a décrit l'éboulement comme "massif et dévastateur", signalant une destruction totale de l'espace local. « Des informations préliminaires indiquent que tous les habitants du village, dont le nombre est estimé à plus d'un millier, sont décédés », a alerté le Mouvement, faisant état d'un besoin urgent d'assistance pour récupérer les corps.

Les conséquences de cette catastrophe surviennent dans un contexte déjà désastreux pour le Soudan, un pays en proie à une guerre civile depuis 2023, opposant l'armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit a plongé le pays dans une crise humanitaire, aggravée par une famine déclarée dans plusieurs régions du Darfour.

Le gouverneur pro-armée du Darfour, Minni Minnawi, a qualifié cet événement de « tragédie » et a exhorté les organisations humanitaires internationales à intervenir d'urgence. « La tragédie est plus grande que ce que notre peuple peut supporter seul », a-t-il écrit dans un communiqué, appelant à un secours immédiat. Alors que le Mouvement/armée de libération du Soudan tente de mobiliser des ressources pour faire face à cette catastrophe, les appels désespérés pour un soutien international continuent de se multiplier.