Afrique: Sommet africain sur le climat - Le WWF appelle à l'action

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) incite les dirigeants du continent à renforcer le financement climatique et adopter des solutions durables. Cet appel a été lancé à l'occasion du deuxième Sommet africain sur le climat (ACS-2), qui se tient actuellement à Addis-Abeba.

Alors que le changement climatique menace plus que jamais les écosystèmes et les sociétés humaines, le WWF appelle les chefs d'État et décideurs africains à se mobiliser lors de l'événement crucial qui a débuté le 1er septembre et va se poursuivre pendant dix jours à Addis-Abeba. Co-organisé par le gouvernement d'Éthiopie et l'Union africaine, le deuxième Sommet africain sur le climat (ACS-2) réunit des acteurs clés autour du thème : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer un développement africain vert et résilient ».

Bien que le continent soit le plus vulnérable aux impacts du changement climatique, l'Afrique demeure la moins responsable des émissions mondiales. Face à cette réalité, le WWF met l'accent sur des initiatives menées par des Africains, combinant durabilité, équité et innovation pour promouvoir un développement à la fois écologique et résilient. Le responsable des politiques et partenariats du WWF en Afrique, Durrel Halleson, a souligné l'enjeu capital de ce sommet indiquant qu'il s'agit d'un moment charnière pour le continent afin d'établir un lien entre nature et climat. « Ce sommet n'est pas seulement une opportunité, c'est une nécessité pour que les dirigeants africains plaident en faveur d'un financement climatique équitable et d'une transition juste », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de sa feuille de route 2030, le WWF s'engage à limiter les émissions de carbone, renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés et mobiliser des financements pour des projets climatiques vitaux. L'organisation prévoit de co-animer trois événements majeurs durant le sommet, en mettant en avant la voix des peuples autochtones et des communautés locales pour influencer la Déclaration d'Addis-Abeba.

La présence du WWF lors de ce sommet est jugée cruciale non seulement pour établir une position commune de l'Afrique face aux défis climatiques, mais aussi pour mieux préparer la COP30 prévue au Brésil. Cet événement représente une occasion inestimable pour l'Afrique d'affirmer son engagement en faveur de solutions respectueuses de l'environnement et inclusives, tout en attirant l'attention sur l'urgence d'une action collective.

Ainsi, l'ACS-2 s'annonce comme un rendez-vous décisif pour l'avenir du continent. Si les dirigeants africains s'unissent pour plaider en faveur d'un financement climatique équitable et d'une transition énergétique juste, conclut WWF, ils peuvent non seulement répondre aux défis environnementaux, mais également garantir un avenir durable pour les générations futures.