Congo-Brazzaville: Mode - Edouarda Diayoka nominée aux Talents d'Or 2025

La créativité congolaise continue de s'exporter et de briller à l'international. Ce 3 septembre marque le début des votes pour le prestigieux concours panafricain Talents d'Or 2025, et pour la première fois, une créatrice congolaise y est nominée : Edouarda Diayoka, promotrice de la marque Louata.

Connue pour son style élégant et coloré, Edouarda Diayoka s'impose par ses créations originales qui allient modernité et identité culturelle. Avec sa marque Louata, elle explore des coupes audacieuses, des tissus soigneusement choisis et des palettes éclatantes, comme en témoigne sa tenue jaune et bleue, symbole de lumière et de confiance. Son objectif est clair : montrer que le savoir-faire congolais mérite sa place sur la scène panafricaine et internationale.

Les Talents d'Or rassemblent chaque année des stylistes venus de plusieurs pays africains. Et cette édition accueille notamment des créateurs du Congo, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Gabon. Être nominée est déjà une reconnaissance, mais le véritable défi commence aujourd'hui avec l'ouverture des votes.

Selon les modalités du concours, chaque vote coûte 105 F CFA et permettra de soutenir la styliste congolaise. Si elle obtient suffisamment de voix, Edouarda aura l'opportunité de défiler dans le pays de son choix parmi ceux en compétition, une occasion unique de présenter ses créations et de porter haut les couleurs du Congo.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Edouarda a confié toute son émotion : « C'est déjà une victoire pour moi d'avoir été sélectionnée. Mais l'aventure ne fait que commencer... J'ai besoin de vous pour que ce rêve continue de grandir. On fait ça ensemble, pour nous, pour le Congo ! ». Son appel résonne comme un cri du coeur car il ne s'agit pas seulement de sa carrière, mais aussi de la reconnaissance d'un pays et d'une génération de créateurs qui croient en l'avenir de la mode congolaise. Pour elle, la soutenir, c'est laisser s'exprimer toute une fierté nationale : celle d'un Congo créatif, élégant et prêt à rayonner.

Avec cette nomination, Edouarda Diayoka se positionne comme un symbole d'espoir et d'inspiration. Sa participation aux Talents d'Or 2025 ouvre la voie à d'autres stylistes congolais et rappelle que la créativité locale a toute sa place dans les grandes vitrines panafricaines.