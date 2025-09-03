Sénégal: Bassirou Diomaye Faye renforce la coopération avec le Royaume-Uni et le Fida

3 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Aly DIOUF

En marge du Forum africain des systèmes alimentaires, le chef de l'Etat s'est entretenu avec le ministre britannique en charge de l'Afrique, Lord Collins.

Ce dernier a exprimé l'engagement de son pays à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer la coopération entre Londres et Dakar. Bassirou Diomaye Faye a aussi reçu le Président du Fonds international de développement agricole (Fida), Alvaro Lario.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye, a reçu, hier après-midi le ministre britannique en charge de l'Afrique. En visite au Sénégal dans le cadre du Forum africain sur les systèmes alimentaires, Lord Collins a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer la coopération avec le Sénégal dans un cadre mutuellement bénéfique. En marge du Forum africain des systèmes alimentaires, le Président Diomaye Faye s'est également entretenu avec Alvaro Lario, Président du Fonds international de développement agricole (Fida). Les échanges ont confirmé la solidité du partenariat entre Dakar et le Fida, bâti autour de projets structurants en faveur de l'agriculture et du développement rural.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au centre des discussions figuraient la souveraineté alimentaire, la modernisation des pratiques agricoles, l'accompagnement du monde rural à travers des investissements durables et l'implication de la jeunesse dans les chaînes de valeur. Ces priorités s'inscrivent dans la Vision Sénégal 2050, qui place l'agriculture au coeur de la transformation économique et sociale. Le Président de la République et le patron du Fida ont réitéré leur volonté de renforcer une coopération exemplaire, orientée vers l'innovation, la durabilité et le bien-être des populations rurales.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.