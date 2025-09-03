Sénégal: Bassirou Diomaye Faye renforce la coopération avec le Royaume-Uni et le Fida

En marge du Forum africain des systèmes alimentaires, le chef de l'Etat s'est entretenu avec le ministre britannique en charge de l'Afrique, Lord Collins.

Ce dernier a exprimé l'engagement de son pays à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer la coopération entre Londres et Dakar. Bassirou Diomaye Faye a aussi reçu le Président du Fonds international de développement agricole (Fida), Alvaro Lario.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye, a reçu, hier après-midi le ministre britannique en charge de l'Afrique. En visite au Sénégal dans le cadre du Forum africain sur les systèmes alimentaires, Lord Collins a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer la coopération avec le Sénégal dans un cadre mutuellement bénéfique. En marge du Forum africain des systèmes alimentaires, le Président Diomaye Faye s'est également entretenu avec Alvaro Lario, Président du Fonds international de développement agricole (Fida). Les échanges ont confirmé la solidité du partenariat entre Dakar et le Fida, bâti autour de projets structurants en faveur de l'agriculture et du développement rural.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au centre des discussions figuraient la souveraineté alimentaire, la modernisation des pratiques agricoles, l'accompagnement du monde rural à travers des investissements durables et l'implication de la jeunesse dans les chaînes de valeur. Ces priorités s'inscrivent dans la Vision Sénégal 2050, qui place l'agriculture au coeur de la transformation économique et sociale. Le Président de la République et le patron du Fida ont réitéré leur volonté de renforcer une coopération exemplaire, orientée vers l'innovation, la durabilité et le bien-être des populations rurales.