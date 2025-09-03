Sénégal: Moustapha Mbow, défenseur des lions - « Saisir ma chance »

Nouvellement appelé dans la sélection nationale Moustapha Mbow est prêt à s'affirmer avec les Lions. Présent devant la presse à l'issue de la deuxième séance d'entraînement, le défenseur des Lions a affiché sa confiance sur les deux matchs contre le Soudan et la RD Congo. Tout en saluant l'accueil qui lui a été réservé et la bonne ambiance qui règne dans la tanière, il s'est dit confiant sur l'état de forme de l'équipe.

«J'ai été bien accueilli. L'ambiance est bonne franchement. Je viens d'arriver, cela fait plaisir de voir que tout le monde parle avec tout le monde. C'est un plaisir de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. D'après ce j'ai vu, l'équipe est en forme, prête physiquement et prête à jouer ces deux matchs. » Pour ses débuts avec les Lions, Moustapha Mbow entend saisir pleinement sa chance dans le collectif mais aussi d'apprendre. « Je ne suis pas là pour la concurrence. Je suis là pour apprendre des autres. Ils ont déjà joué à des niveaux où je ne suis pas encore. Je suis là pour apprendre aussi. Mais je suis prêt. Si on me donne ma chance, je vais la saisir », a-t-il souligné. Interrogé sur les prochains adversaires, il a ainsi appelé à la concentration.

« Ce sont des matchs importants qu'on doit gagner. Les gens parlent beaucoup de la RD Congo, mais il faut d 'abord le premier match à gagner. Il faut y aller étape par étape. J'espère qu'on va remporter ce premier match pour ensuite aller chercher la qualification à la Coupe du Monde », souligne-t-il, ajoutant avoir une certaine connaissance du Soudan qu'il a déjà vu jouer. «J'ai suivi les matchs du Soudan contre le Sénégal et le Congo. Le match ne va pas être facile comme on le pense » insiste-t-il.