Sénégal/Congo-Kinshasa: El hadj Malick Diouf, défenseur latéral des Lions - « Ne pas tomber dans le piège en se focalisant que sur le match contre la RD Congo »

« Six points à aller chercher c'est tout». El Hadji Malick Diouf ne s'embarrasse pas. C'est le maitre mot des Lions à deux jours des deux matchs que le Sénégal va disputer ce vendredi 5 septembre contre le Soudan et le 9 prochain en déplacement contre la RD Congo.

«On s'achemine vers un match important. Le Sénégal et le Soudan ont aujourd'hui le même nombre de points. Ce sera donc un match qui ne sera pas facile. Nous avons six points à aller chercher et qui nous permettront de nous placer à la tête de la poule. Le groupe est désormais au complet. Il y a néanmoins un joueur blessé et non des moindres. Il s'agit d'Ismaila Sarr. Mais nous avons un groupe où chacun peut jouer. Cela dit nous sommes prêts pour ses deux rencontres», a-t-il confié.

« L'esprit du groupe est positif. C'est ce qu'il faut à la veille d'une compétition aussi importante. Le début de saison est souvent difficile mais il l'est pour tous les joueurs ». Le défenseur des Lions dit s'attendre à une concentration maximum contre ses deux prochains adversaires. Il estime que le premier match contre le Soudan à domicile peut se révéler comme un « match piège ».

« Il ne faudra pas tomber dans le piège en se focalisant que sur le second match contre la RD Congo. Nous avons le même nombre de points que le Soudan. Il ne faudra surtout pas faire la différence entre les deux prochains adversaires. Il faut les jouer et gagner les deux matchs. Pour l'heure, nous nous concentrons d'abord sur le premier match pour mieux aborder le second contre l'équipe de la RDC», soutient-il.

Interpelé sur le dernier match conclu par une retentissante victoire contre l'Angleterre, le nouveau pensionnaire du club londonien de West Ham a souligné que la rencontre constitue un match de référence pour l'équipe nationale. «C'est un match qui a nous permis d'avoir un certaine visibilité au plan international. Nous avons, en tant que deuxième nation au classement Fifa, bien représentée l'Afrique. Le match a aussi offert la visibilité aux joueurs. Mais, il faut dire j'ai eu la chance de rejoindre le championnat anglais ».