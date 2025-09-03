Après quatre années, quatre mois et quatre jours passés à la tête de la direction de l'hôpital régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou, Ousmane Seck Dam a passé le témoin hier, mardi 2 septembre, à Dr Aboubacar Traoré. Le sortant a exprimé le sentiment d'un devoir accompli et son successeur affirme avoir hérité d'un établissement dont les clignotants alertent des défis majeurs à relever. Recrutements de spécialistes, relèvement du plateau technique et entretien des lieux. Une synergie de toutes les forces vives est requise pour soulager l'institution et répondre aux attentes pressantes des communautés de la région de Sédhiou.

Dr Aboubacar Traoré a officiellement pris les commandes de la direction du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou hier, mardi, en remplacement de Ousmane Seck Dam. Très au fait des défis qui l'attendent, ce jeune manager et natif du Diassing dans la région de Sédhiou compte s'appuyer sur la synergie de toutes les forces vives de la nation pour relever le niveau des prestations. « Les défis sont en effet énormes par rapport à la localisation de Sédhiou, c'est-à-dire en moyenne Casamance, et par rapport à l'offre de soins. Les défis sont surtout en termes d'équipements car le plateau technique nécessite un relèvement et le recrutement de personnel en nombre suffisant. Nous avons besoin de la collaboration de toutes les couches de la population, une véritable synergie pour faire de cet hôpital un bijou pour tous », a déclaré Dr Aboubacar Traoré.

Son prédécesseur Ousmane Seck Dam déclare avoir le sentiment d'une mission accomplie mais invite l'Etat et les communautés à soutenir Dr Traoré pour accroitre les performances de l'établissement. « Nous partons avec le sentiment d'avoir pu faire tout ce que nous devrons faire et avec les moyens mis à notre disposition. Nous avons ouvert les services l'un après l'autre. De quatre à l'EPS1, nous sommes passés à 19 services fonctionnels ici à l'EPS2. Mais il y a encore beaucoup de défis et il faut au moins deux spécialistes dans chaque service », dit-il.

Le plaidoyer du directeur régional de la santé

La cérémonie de passage du témoin a lieu sous la présidence du directeur régional de la santé de Sédhiou. Dr Amadou Yéri Camara a loué les efforts jusque-là entrepris par l'Etat du Sénégal mais souhaite que ce soit renforcé à tous points de vue : « c'est beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup de défis à relever notamment les ressources humaines car la plupart des services fonctionnent avec un seul spécialiste. Et ce serait plus rassurant de les doubler comme la réanimation, la radiologie entre autres. Penser aussi à remplacer et à renforcer les équipements ainsi que la maintenance préventive et curative car après cinq années de fonctionnement, le matériel commence à amortir », plaide le directeur régional de la santé. Avec près de cinq de fonctionnement, cet hôpital souffre de plusieurs maux et les prescriptions ci-dessus indiquées lui donneront assurément un second souffle pour répondre au mieux aux nombreuses sollicitations des communautés de la région.