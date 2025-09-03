Sénégal: Salon des fruits et légumes - Le MACFRUT 2026 présenté à la CCIAD

En prélude au Salon international des Fruits et Légumes MACFRUT 2026, prévu du 21 au 23 avril 2026 à Rimini, en Italie, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), l'ADEPME et l'Agence Italienne pour le Commerce Extérieur (ITA) ont organisé, le mardi 2 septembre 2025, une séance de présentation à Dakar.

La rencontre, tenue dans les locaux de la CCIAD, a réuni de nombreux acteurs de la filière agricole et agroalimentaire, en présence de Renzo Piraccini, président du comité d'organisation du MACFRUT. Elle a permis aux participants d'échanger sur les enjeux de ce rendez-vous international, notamment sur la filière mangue, le machinisme agricole et les perspectives de partenariat. « MACFRUT est l'événement de référence pour les décideurs de la filière fruits et légumes, en Italie comme à l'international. C'est un salon unique, car il couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'avant-récolte à l'après-récolte », a déclaré M. Piraccini. Selon lui, cette plateforme offre aux entreprises africaines de réelles perspectives : conquête de nouveaux marchés, renforcement de la commercialisation, rencontres B to B et partenariats stratégiques. À titre illustratif, plus de 300 exposants africains avaient pris part à la dernière édition.

Prenant la parole, Mbaye Chimère Ndiaye, représentant de la CCIAD, a salué la présence de M. Piraccini et des partenaires institutionnels et privés. Il a qualifié le salon de « vitrine internationale et de plateforme stratégique où s'expriment les tendances, les innovations et les alliances pour l'avenir ». Pour le Sénégal, a-t-il précisé, l'édition 2026 revêt une importance particulière puisque la mangue y sera mise à l'honneur. « C'est une opportunité unique pour valoriser ce produit emblématique, explorer de nouvelles pistes de transformation et accroître notre présence sur les marchés mondiaux. »

M. Ndiaye a également rappelé la récente visite de Mme Catherina Bertolini, ambassadrice d'Italie au Sénégal, soulignant la volonté des deux pays de renforcer davantage leurs relations économiques. Fidèle à sa mission d'accompagnement, la CCIAD a réaffirmé sa disponibilité à soutenir les opérateurs nationaux dans la conquête du marché italien et international. « Nous mettrons à votre disposition notre expertise, notre réseau et notre accompagnement technique afin que vous puissiez tirer pleinement parti des opportunités offertes par le MACFRUT et, plus largement, par la coopération sénégalo-italienne », a-t-il conclu.

De son côté, Marie Rose Faye, directrice générale de l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), a rappelé l'engagement de son institution aux côtés des entrepreneurs. « Notre mission d'accompagnement nous a déjà permis de soutenir une vingtaine d'entreprises lors de la dernière édition du salon. Nous comptons renouveler et renforcer cette initiative afin de permettre à davantage d'opérateurs d'accéder à ce rendez-vous international, consacré cette année-là à l'avocat et à la mangue », a-t-elle affirmé.