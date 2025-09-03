Sénégal: Agenda Diplomatique Chargé - Ousmane Sonko Contraint de Décliner l'Invitation de BPI France'

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé ses remerciements à BPI France pour l'invitation qui lui a été faite, en date du 22 juillet 2025, à participer à la 11e édition de BPIFrance Inno Génération (BIG), prévue le 23 septembre prochain à Paris. Considéré comme le plus grand rendez-vous business d'Europe, cet événement regroupe chaque année des milliers d'entrepreneurs, investisseurs, décideurs et innovateurs venus du monde entier.

Malgré son intérêt pour cette rencontre d'envergure, le Premier ministre a dû décliner l'invitation en raison d'un conflit d'agenda. Il a toutefois assuré qu'il y serait représenté par un membre de son gouvernement.

Un agenda diplomatique chargé en septembre

Ce refus s'inscrit dans un calendrier diplomatique particulièrement dense pour le chef du gouvernement sénégalais. Ousmane Sonko recevra dans les prochaines semaines son homologue français à Dakar, dans le cadre du Séminaire intergouvernemental (SIG), fruit des engagements pris par les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron.

Par ailleurs, du 8 au 12 septembre 2025, le Premier ministre se rendra aux Émirats Arabes Unis pour une visite officielle. Il y sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, pour renforcer les relations bilatérales et explorer de nouvelles opportunités de coopération.

La tournée diplomatique du Premier ministre se poursuivra en Italie, les 13 et 14 septembre. Cette dernière étape sera dédiée à une rencontre importante avec la diaspora sénégalaise d'Europe. L'objectif affiché est de discuter des enjeux de gouvernance, du Plan de Redressement Économique et Social, ainsi que du rôle stratégique de la diaspora dans la Vision 2050 et l'Agenda National de Transformation du Sénégal.

Appel à la vigilance sur les sources d'information

La Primature a tenu à rappeler que les seules sources officielles et fiables concernant l'agenda du Premier ministre sont les plateformes certifiées du gouvernement, notamment ses pages sur les réseaux sociaux (Facebook, X), celles de la Primature ainsi que celles du Bureau d'information et de Communication du Gouvernement (Bic-Gouv).