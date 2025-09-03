Congo-Kinshasa: Le Gouvernement Suminwa soutient l'aboutissement de l'accord de Doha

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani a renouvelé, mardi 2 septembre, l'engagement du Gouvernement à l'aboutissement de l'accord de Doha.

Lors du briefing de presse, organisé à Kinshasa, ce patron de la territoriale congolaise a indiqué que l'exécutif national a déjà mis à l'oeuvre des experts pour l'exécution des mesures de confiance contenues dans l'accord de principes notamment sur la libération des prisonniers par l'une ou l'autre partie.

Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a insisté pour que toute ces mesures de confiance soient appliquées dans le respect de la loi congolaise.

Pendant que les politiques parlent de paix à Doha, sur le terrain des opérations dans les Kivu, les combats s'intensifient entre les rebelles appuyés par le Rwanda et l'armée congolaise, soutenue par des combattants locaux Wazalendo.

L'armée congolaise qualifie des offensives de l'AFC/M23 de « violation flagrante des accords de paix de Washington et de la Déclaration de principes de Doha », qui visent à instaurer une paix durable dans l'Est du pays.