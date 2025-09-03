Afrique: Éliminatoires CM 2026 - Les Léopards au grand complet à Juba

3 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La liste des Léopards seniors football messieurs de la République démocratique du Congo (RDC) affiche complète, ce mercredi 3 septembre, avec l'arrivé de quatre derniers Léopards.

La dernière vague est constituée d'Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu, Yoane Wissa et Timothy Fayulu.

Au total, 21 joueurs sur 25 convoqués avaient participé mardi à la première séance d'entrainement sur terrain à Juba, en vue du match face à la sélection locale du Soudan du Sud, pour le compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Avant cela, la tanière des Léopards s'était enrichie avec l'arrivée de 10 autres joueurs, portant leur nombre à 21. Cette deuxième vague qui a foulée le sol sud-soudanais était conduite par le capitaine Chancel Mbemba, accompagnée de Lionel Mpasi, Bertaud Dimitry, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika, Rocky Bushiri, Charles Pickel, Meschack Elia et Simon Banza.

Une fois la liste complète, les 25 léopards prendront part à la deuxième séance de ce mercredi soir, pour les derniers réglages avant le match Soudan du Sud - RDC, prévu le vendredi 05 septembre.

Les fauves congolais vont également préparer le match face aux Lions de la Teranga, programmé pour le mardi 09 septembre à Kinshasa.

