Cote d'Ivoire: Cyclisme/Tour du pays (3e étape) - Daoukro sourit à l'Ivoirien Andé Emmanuel

La Côte d'Ivoire a enfin remporté sa première étape, mardi, lors de cette édition du Tour de Côte d'Ivoire.

L'on devenait de plus en plus anxieux lors de cette 31e édition du tour de Côte d'Ivoire, après deux journées infructueuses pour les Eléphants cyclistes. Et voilà que Andé Emmanuel, le sprinter de 24 ans, triomphe à Daoukro, sur les terres de Henri Konan Bédié, ex-Président de la Côte d'Ivoire.

Cette étape courue hier, était la 3e de la compétition après celles enlevées par le Camerounais et le Malien. Cette victoire à pousser la population à le porter en triomphe avec des acclamations dignes d'un héros.

« C'était vraiment difficile. Mais il fallait qu'on fasse quelque chose sur notre terre. Il fallait qu'on réagisse. Mes coéquipiers et moi avons travaillé. Je suis vraiment content et fier de notre groupe. C'est un véritable soulagement pour nous tous. Et nous allons redoubler d'efforts pour la suite du tour », a confié l'Eléphant heureux et ému pour le travail accompli.

Pourtant, rien ne présageait un tel exploit du sociétaire de l'Ast vélo club. Pendant le circuit fermé parcouru 12 fois, long de 102 km avec une vitesse horaire de 38, 321 km/h en 2'49"6, l'Ivoirien était transparent dans le peloton.

L'on a d'abord senti Sindou Ouattara (1er et 3e passages) en échappée avec un groupe. Puis Cissé Issiaka et Henock N'Dah ont lancé les hostilités (5e passage). Le leader de l'équipe ivoirienne a même dominé un peloton groupé (9e étape). Les hôtes ont laissé leurs adversaires revenir avant de lancer Andé Emmanuel dans leurs roues.

La silhouette du sprinter ivoirien est aperçu contre toute attente en 3e position à 100m de la ligne d'arrivée. Il ruse en débordant puis avec un coup de pédale infaillible, il franchit en premier, la ligne d'arrivée devant le leader des Lions indomptables, le Camerounais Kamzong Abossolo Clovis, et le capitaine des Burkinabè, Koné Souleymane. Le maillot jaune a changé de tuteur mais demeure camerounais. Il est détenu par Abossolo.

Aujourd'hui, aura lieu la 4e étape Ananda-Dimbokro (116,6 km en ligne+circuit) et la 5e étape est prévue, jeudi, sur le parcours Tiébissou-Sakassou (101 km ligne+circuit).

La 6e étape, celle de ce vendredi sera une course en ligne entre Yamoussoukro et Daloa (136,4 km) quand la 7e et dernière étape se disputera entre Bouaflé et Sinfra (78 km).