Cote d'Ivoire: Cyclisme/Tour du pays (3e étape) - Daoukro sourit à l'Ivoirien Andé Emmanuel

3 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

La Côte d'Ivoire a enfin remporté sa première étape, mardi, lors de cette édition du Tour de Côte d'Ivoire.

L'on devenait de plus en plus anxieux lors de cette 31e édition du tour de Côte d'Ivoire, après deux journées infructueuses pour les Eléphants cyclistes. Et voilà que Andé Emmanuel, le sprinter de 24 ans, triomphe à Daoukro, sur les terres de Henri Konan Bédié, ex-Président de la Côte d'Ivoire.

Cette étape courue hier, était la 3e de la compétition après celles enlevées par le Camerounais et le Malien. Cette victoire à pousser la population à le porter en triomphe avec des acclamations dignes d'un héros.

« C'était vraiment difficile. Mais il fallait qu'on fasse quelque chose sur notre terre. Il fallait qu'on réagisse. Mes coéquipiers et moi avons travaillé. Je suis vraiment content et fier de notre groupe. C'est un véritable soulagement pour nous tous. Et nous allons redoubler d'efforts pour la suite du tour », a confié l'Eléphant heureux et ému pour le travail accompli.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pourtant, rien ne présageait un tel exploit du sociétaire de l'Ast vélo club. Pendant le circuit fermé parcouru 12 fois, long de 102 km avec une vitesse horaire de 38, 321 km/h en 2'49"6, l'Ivoirien était transparent dans le peloton.

L'on a d'abord senti Sindou Ouattara (1er et 3e passages) en échappée avec un groupe. Puis Cissé Issiaka et Henock N'Dah ont lancé les hostilités (5e passage). Le leader de l'équipe ivoirienne a même dominé un peloton groupé (9e étape). Les hôtes ont laissé leurs adversaires revenir avant de lancer Andé Emmanuel dans leurs roues.

La silhouette du sprinter ivoirien est aperçu contre toute attente en 3e position à 100m de la ligne d'arrivée. Il ruse en débordant puis avec un coup de pédale infaillible, il franchit en premier, la ligne d'arrivée devant le leader des Lions indomptables, le Camerounais Kamzong Abossolo Clovis, et le capitaine des Burkinabè, Koné Souleymane. Le maillot jaune a changé de tuteur mais demeure camerounais. Il est détenu par Abossolo.

Aujourd'hui, aura lieu la 4e étape Ananda-Dimbokro (116,6 km en ligne+circuit) et la 5e étape est prévue, jeudi, sur le parcours Tiébissou-Sakassou (101 km ligne+circuit).

La 6e étape, celle de ce vendredi sera une course en ligne entre Yamoussoukro et Daloa (136,4 km) quand la 7e et dernière étape se disputera entre Bouaflé et Sinfra (78 km).

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.