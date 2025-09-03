Cote d'Ivoire: Forum de la finance aquacole 2025 - Les acteurs du secteur réfléchissent aux opportunités de financement

3 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

En vue de favoriser l'accès au financement dans la filière aquacole en Afrique de l'Ouest, le Forum de la finance aquacole se tient du 2 au 3 septembre 2025, à Marcory (Abidjan), autour du thème : « Panorama, défis et opportunités du financement de l'aquaculture ».

Cet événement est co-organisé par le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, et le Fonds des Nations unies pour l'alimentation (Fao). L'ouverture officielle a eu lieu le mardi 2 septembre 2025, à Marcory. Au programme, des conférences, ateliers, expositions et rencontres B to B.

Dans son discours, Joseph Nyemah, représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, a rappelé que l'analyse de la chaîne de valeur de l'aquaculture en 2021 avait permis d'identifier une contrainte majeure, à savoir la question du financement de la filière.

« La consommation nationale de poisson a dépassé les 7 000 tonnes en 2023, pour une valeur d'environ 503 milliards de Fcfa. Toutefois, la Côte d'Ivoire reste dépendante des importations de produits halieutiques à hauteur de 80 %. Ce qui constitue une énorme perte pour le pays », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre du programme Fish4Acp porté par la Fao, vise à répondre aux priorités stratégiques du secteur. Selon M. Nyemah, la Fao demeure un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire pour relever le défi majeur de la satisfaction des besoins des populations en protéines halieutiques, grâce à un système durable de production locale de poisson.

« Ce forum constitue donc un dialogue mobilisateur entre producteurs, investisseurs, institutions financières, chercheurs, acteurs publics et partenaires techniques. C'est l'occasion de découvrir les opportunités de financement, de nouer des partenariats stratégiques, de présenter des projets bancables aux investisseurs et de contribuer à la structuration de la filière », a-t-il ajouté.

Il a, à cet effet, invité les acteurs du secteur à s'approprier cette tribune et à saisir les opportunités offertes à travers les mécanismes innovants qui y seront présentés. Ce, afin de permettre à l'aquaculture ivoirienne de jouer pleinement son rôle dans la transformation de l'économie nationale.

Pour sa part, Lacina Ouattara, sous-directeur de l'aquaculture au ministère des Ressources animales et halieutiques, a souligné que la Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel aquacole indéniable, avec des zones hydrographiques à fort potentiel et une volonté politique affirmée.

« Nous avons enregistré des avancées intéressantes. En 2014, la production était de 4 500 tonnes. En 2021, nous sommes passés à 6 300 tonnes, puis à 7 056 tonnes en 2022 et enfin à 8 450 tonnes en 2023 », a-t-il révélé.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.