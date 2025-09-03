Cote d'Ivoire: Forum de la finance aquacole 2025 - Les acteurs du secteur réfléchissent aux opportunités de financement

En vue de favoriser l'accès au financement dans la filière aquacole en Afrique de l'Ouest, le Forum de la finance aquacole se tient du 2 au 3 septembre 2025, à Marcory (Abidjan), autour du thème : « Panorama, défis et opportunités du financement de l'aquaculture ».

Cet événement est co-organisé par le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, et le Fonds des Nations unies pour l'alimentation (Fao). L'ouverture officielle a eu lieu le mardi 2 septembre 2025, à Marcory. Au programme, des conférences, ateliers, expositions et rencontres B to B.

Dans son discours, Joseph Nyemah, représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, a rappelé que l'analyse de la chaîne de valeur de l'aquaculture en 2021 avait permis d'identifier une contrainte majeure, à savoir la question du financement de la filière.

« La consommation nationale de poisson a dépassé les 7 000 tonnes en 2023, pour une valeur d'environ 503 milliards de Fcfa. Toutefois, la Côte d'Ivoire reste dépendante des importations de produits halieutiques à hauteur de 80 %. Ce qui constitue une énorme perte pour le pays », a-t-il indiqué.

Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre du programme Fish4Acp porté par la Fao, vise à répondre aux priorités stratégiques du secteur. Selon M. Nyemah, la Fao demeure un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire pour relever le défi majeur de la satisfaction des besoins des populations en protéines halieutiques, grâce à un système durable de production locale de poisson.

« Ce forum constitue donc un dialogue mobilisateur entre producteurs, investisseurs, institutions financières, chercheurs, acteurs publics et partenaires techniques. C'est l'occasion de découvrir les opportunités de financement, de nouer des partenariats stratégiques, de présenter des projets bancables aux investisseurs et de contribuer à la structuration de la filière », a-t-il ajouté.

Il a, à cet effet, invité les acteurs du secteur à s'approprier cette tribune et à saisir les opportunités offertes à travers les mécanismes innovants qui y seront présentés. Ce, afin de permettre à l'aquaculture ivoirienne de jouer pleinement son rôle dans la transformation de l'économie nationale.

Pour sa part, Lacina Ouattara, sous-directeur de l'aquaculture au ministère des Ressources animales et halieutiques, a souligné que la Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel aquacole indéniable, avec des zones hydrographiques à fort potentiel et une volonté politique affirmée.

« Nous avons enregistré des avancées intéressantes. En 2014, la production était de 4 500 tonnes. En 2021, nous sommes passés à 6 300 tonnes, puis à 7 056 tonnes en 2022 et enfin à 8 450 tonnes en 2023 », a-t-il révélé.