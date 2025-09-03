Cote d'Ivoire: Pêche industrielle maritime, lagunes et lacs - Le Mirah annonce la reprise des activités après le repos biologique

3 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marie Ange Akpa

Le ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah) a annoncé le mardi 2 septembre 2025, dans un communiqué dont Fraternité Matin a reçu copie, la fin du repos biologique 2025 pour la pêche industrielle maritime et les activités de pêche menées dans les lagunes Aby, Ébrié, de Grand-Lahou, de Fresco ainsi que les lacs d'Ayamé et de Faé. Cette mesure, faut-il le rappeler était en vigueur du 1er juillet au 31 août 2025.

Depuis le 1er septembre, les armateurs et pêcheurs, opérant sur ces plans d'eau, sont autorisés à reprendre leurs activités.

Dans cette note, le ministre Sidi Touré exprime sa reconnaissance aux acteurs pour leur civisme. Il souligne que leur engagement a été déterminant pour la sauvegarde durable des ressources halieutiques.

Par ailleurs, il rappelle qu'en ce qui concerne la pêche continentale, le repos biologique débute le 1er septembre et s'étendra jusqu'au 31 octobre. Sont concernés les lacs de Buyo, Kossou, Soubré et Taabo.

Le Mirah encourage également les pêcheurs à s'inscrire pleinement dans cette démarche volontaire, essentielle à la gouvernance locale et à la préservation des écosystèmes aquatiques. « Votre participation est essentielle pour la pérennité de vos activités et pour la prospérité des générations futures », conclu le communiqué.

