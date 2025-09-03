Cote d'Ivoire: Église adventiste du 7e jour - 160 élèves et étudiants de la communauté récompensés

L'Église adventiste du 7e jour de Côte d'Ivoire a reconnu les mérites de 160 élèves et étudiants adventistes du district d'Abidjan. C'était lors de la 16e édition de sa Journée d'excellence qui s'est tenue, le 31 août, au temple Béthel, à Cocody, autour du thème : « Le courage d'être différent et de choisir d'être excellent en Christ ».

Il s'agit d'élèves ayant obtenu, durant l'année scolaire 2024-2025, 8/10 de moyenne au primaire, 15/20 au premier cycle, 13/20 au second, y compris tous les bacheliers et ceux ayant obtenu la mention très honorable lors des soutenances au supérieur.

Ils ont reçu des prix et des kits scolaires. Des enveloppes spéciales ont été offertes aux majors de chaque catégorie. De plus, une bourse de 10 millions de Fcfa a été attribuée aux dix premiers lauréats.

Pour Tano Gérad, secrétaire général en charge du département de l'éducation des églises adventistes du 7e jour de Côte d'Ivoire, ces enfants ont « honoré le grand nom » du Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi l'éducation adventiste qui, selon lui, est la 2e dans le monde. Notamment pour sa « qualité » traduite, à l'en croire, à travers sa devise « racheter et restaurer ».

« Nous voulons féliciter nos enfants d'avoir honoré notre confession religieuse dans les divers établissements du Grand Abidjan. Félicitations à nos chers enfants pour la qualité de leur rendement scolaire », a-t-il déclaré.

Tano Gérad a fait savoir que l'église adventiste dispose de 2 établissements secondaires : l'un à Marcory avec le 1er et le 2nd cycles et l'autre à Yopougon Niangon avec uniquement le 1er cycle. Puis 2 écoles préscolaires et primaires à Anyama.

Il a expliqué que le fondement de leur enseignement est basé sur l'étude de la parole de Dieu pour inculquer des valeurs à leurs apprenants. « Nous prenons en compte leur savoir-être et leur savoir-faire. Avec nous, les enfants sont dans deux écoles en une : l'école académique et l'école de la vie », a-t-il conclu.