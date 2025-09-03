Cote d'Ivoire: Journée de l'excellence - Les 50 meilleurs élèves d'Adjamé célébrés

2 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Ambiance de reconnaissance du mérite, le mardi 2 septembre, à la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, la commune a célébré avec faste ses 50 élèves les plus méritants, lors de la journée de l'excellence 2025. Sourires, regards remplis de fierté, ovations nourries : tout y était pour faire de cet instant un moment inoubliable.

Face à un public conquis, le député-maire, Soumahoro Farikou, a donné le ton d'une cérémonie placée sous le signe de l'émotion et de l'engagement.

« Célébrer l'excellence scolaire est pour nous un engagement quotidien : celui de valoriser le travail bien fait, d'honorer les plus méritants et d'encourager chaque élève à persévérer », a-t-il déclaré.

Pour le premier magistrat de la commune, cette célébration, organisée à la veille de la rentrée, n'est pas anodine : « L'excellence n'est pas un hasard, mais le fruit de la rigueur, du sérieux et de l'effort constant ».

Le discours du jeune Jérémie Kouadio, porte-parole des récipiendaires, a ému la salle. La voix empreinte de gratitude, il a remercié Dieu, le maire, les encadreurs et les parents. « Vos sacrifices et vos conseils nous ont portés jusque-là. Cette célébration est plus qu'une cérémonie, c'est une source de motivation pour chacun de nous », a-t-il affirmé, déclenchant une standing ovation.

Au-delà de la fête, la journée de l'excellence traduit la vision d'une commune résolument tournée vers l'avenir. Pour Soumahoro Farikou, l'éducation et la jeunesse ne sont pas de simples priorités. Elles sont au coeur du développement humain et social. « Ensemble, faisons d'Adjamé une terre de mérite et de réussite », a-t-il conclu, le poing levé.

Entre émotions et promesses, la cérémonie a marqué les esprits. Les lauréats repartent avec des récompenses, mais surtout avec une conviction : l'excellence n'est pas une option, c'est un choix de vie

