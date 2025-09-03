Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Les Thiamistes font bloc derrière Tidjane Thiam

Le soutien à Cheick Tidjane Thiam se renforce de jour en jour au sein du Pdci-Rda. Le mardi 2 septembre 2025, à la Maison du parti à Cocody, plusieurs mouvements et associations thiamistes ont réaffirmé leur fidélité et leur engagement total aux côtés du président du Pdci-Rda.

Au nom de ces structures, Mireille Sié, présidente du mouvement « Femmes avec Tidjane Thiam », a lancé un message fort : « Nous mènerons la pré-campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora avec détermination. Nous serons tout autant présents et mobilisés pour la campagne qui suivra ».

Dans le même élan, les Thiamistes ont appelé les autorités à garantir un processus électoral transparent et inclusif : « Nous exhortons encore une fois le pouvoir à ouvrir le jeu démocratique afin de permettre des élections libres et crédibles, conditions indispensables pour qu'une alternance démocratique voit enfin le jour en Côte d'Ivoire et que le président Tidjane Thiam accède à la magistrature suprême ».

Ces militants ont invité « tous les Thiamistes, tous les militants du Pdci-Rda, ainsi que toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens épris de paix, de justice et de démocratie » à rester mobilisés. Ils ont sonné la grande mobilisation autour des six axes du programme de société de Cheick Tidjane Thiam. A savoir, le capital humain ; la justice ; les technologies ; l'économie et équité ; le développement durable, et la paix et sécurité.

Mireille Sié a par ailleurs salué le parti pour son choix stratégique : « Nous félicitons avec force le Pdci-Rda pour la désignation officielle du président Tidjane Thiam comme candidat unique à la prochaine présidentielle. Ce choix lucide et courageux témoigne de la confiance placée en lui pour incarner le renouveau, rétablir l'unité nationale et conduire la Côte d'Ivoire vers une alternance démocratique et pacifique. »

Elle a enfin dénoncé « les manoeuvres politiciennes » autour de l'absence du nom de leur candidat sur la liste électorale, tout en réaffirmant la détermination des militants à défendre leur leader.