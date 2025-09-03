Une décennie à la tête de l'institution - Akinwumi Adesina fait ses adieux au Groupe de la Banque africaine de développement

Lors d'une cérémonie d'adieu marquée par des hommages élogieux soulignant les étapes importantes franchies sous sa présidence, Akinwumi Adesina a clos, samedi 30 août 2025, une décennie à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement.

Des dirigeants africains, des partenaires du développement et des membres du personnel du Groupe de la Banque se sont réunis à l'hôtel Sofitel d'Abidjan pour saluer les contributions de M. Adesina, qui s'apprête à céder la présidence de la Banque à Sidi Ould Tah le lundi 1er septembre.

La ministre nigériane de l'Industrie, Doris Nkiruka Uzoka-Anite, représentant le président Bola Ahmed Tinubu, a salué l'impact de M. Adesina. « Il nous a montré que le développement n'est pas un concept abstrait, mais une force puissante qui touche et transforme des millions de vies. Son héritage ne réside pas seulement dans les projets qu'il a mis en oeuvre, mais aussi dans l'excellence, l'intégrité et l'esprit innovant qu'il a insufflés à toutes les personnes qu'il a dirigées », a-t-elle déclaré.

La ministre conduisait une délégation de haut niveau du Nigéria, pays natal de M. Adesina, qui comprenait l'ancien vice-président Yemi Osinbajo et les gouverneurs respectifs des États d'Oyo, du Plateau et de Kaduna, à savoir Seyi Makinde, Caleb Muftwang et Uba Sani.

De la mission à l'héritage

« Je suis venu à la Banque pour remplir une mission, et non pour occuper un poste », a rappelé M. Adesina dans son discours d'adieu, qui s'est terminé par une ovation debout. « Cette mission... être reconnue non seulement comme une grande banque, mais aussi comme le bailleur de fonds le plus fiable d'Afrique. »

Sous sa direction, les High 5, les cinq priorités stratégiques du Groupe de la Banque africaine de développement, ont eu un impact sur la vie de 565 millions de personnes.

Le capital de la Banque est passé de 93 milliards de dollars en 2015 à 318 milliards de dollars en 2024, tout en conservant une notation AAA tout au long de son mandat.

M. Adesina a énuméré les réalisations de sa présidence, notamment la gestion de multiples crises mondiales et la mise en oeuvre d'importantes réformes institutionnelles.

Réaffirmant son engagement en faveur du progrès de l'Afrique, M. Adesina a déclaré : « Je vivrai en Africain et je mourrai en Africain, et, si possible, je demanderai à Dieu, au dernier jour, de me ressusciter en Africain ! »

M. Adesina est reconnu pour avoir stimulé l'innovation dans le domaine du financement du développement. Au cours de son mandat, la Banque est devenue la première banque multilatérale de développement à déployer la titrisation synthétique. En 2024, elle a réalisé une autre première en lançant une transaction de capital hybride du secteur privé d'une valeur de 750 millions de dollars.

Sous sa direction, la Banque a fourni plus de 102 milliards de dollars de financement à l'Afrique et investi plus de 55 milliards de dollars dans les infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, des routes, des corridors de transport, des infrastructures numériques, des ports maritimes, des chemins de fer et des aéroports.

Reconnaissance mondiale, fierté africaine

Grâce à son travail transformateur, la Banque a acquis une reconnaissance internationale au cours de la dernière décennie. En 2024, pour la deuxième année consécutive, le Groupe de la Banque africaine de développement a été classé comme l'institution financière la plus transparente au monde pour son portefeuille souverain par Publish What You Fund. Le Fonds africain de développement - guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque - a été désigné comme la deuxième meilleure institution de financement concessionnel au monde, devançant 55 organisations similaires dans les pays développés.

Charges et récompenses du leadership

« Un grand leadership ne consiste pas seulement à réagir à une crise, mais il consiste aussi à se préparer bien avant qu'elle ne survienne », a déclaré l'ancien vice-président nigérian Yemi Osinbajo, rendant hommage au leadership visionnaire de M. Adesina. « Aujourd'hui, nous célébrons une victoire sur l'adversité. Le succès que nous constatons aujourd'hui n'est pas seulement le fruit des deux dernières années, mais il est aussi celui des fondations posées depuis une décennie. L'histoire aurait été différente si nous n'avions pas été prêts et si nous n'avions pas réagi rapidement. »

M. Adesina a remercié son épouse Grace pour son soutien, révélant que tous les grands programmes de la Banque avaient fait l'objet de « discussions rigoureuses sur le travail, en famille, pendant les week-ends » avec elle.

Il a ajouté que le personnel était « le plus grand atout de la Banque » et « une vitrine exemplaire de ce que l'Afrique a de mieux à offrir au monde ».

Transformer des vies, construire des carrières

Si les réalisations macroéconomiques font la une des journaux, l'impact de M. Adesina sur la vie des individus --des Africains ordinaires comme celle de ses propres collaborateurs -- est tout aussi remarquable. La culture institutionnelle qu'il a instaurée a ouvert des perspectives de carrière exceptionnelles, 236 collaborateurs ayant été promus pendant son mandat, nombre d'entre eux passant de postes subalternes à des catégories professionnelles plus élevées.

L'engagement en faveur de l'égalité de genre a été particulièrement frappant. Le pourcentage de femmes vice-présidentes a augmenté, passant de seulement 14 % en 2015 à 44 % en 2025, reflétant ce que la première vice-présidente, Marie-Laure Akin-Olugbade, a décrit comme une inclusivité qui « renforce l'impact de la Banque et incarne le talent et la promesse de l'Afrique ».

Ces efforts n'ont pas échappé à la communauté internationale. Louis Allen Worldwide a classé le Groupe de la Banque africaine de développement parmi les 10 % meilleurs employeurs au monde.

Passage de relais

Alors que Sidi Ould Tah se prépare à assumer la présidence le 1er septembre 2025, Akinwumi Adesina a adressé à son successeur un message de confiance dans la continuité institutionnelle. « Le leadership peut changer, mais la mission reste la même », a-t-il énoncé. « L'orientation de la Banque est clairement définie, sa détermination forte et son engagement en faveur du développement de l'Afrique inébranlable. »

