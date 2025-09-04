Sénégal: PRES - Le président Faye insiste sur son exécution 'rigoureuse' dans les délais

Dakar — Le président de la République a demandé, mercredi, en Conseil des ministres, l'exécution rigoureuse, dans les délais, du Plan de redressement économique et social (PRES), invitant à l'adoption des textes législatifs nécessaires.

Lors de cette réunion hebdomadaire, Bassirou Diomaye Faye a rappelé la finalité de cette feuille de route stratégique, qui vise à "corriger les déséquilibres structurels" afin de sortir le Sénégal des contraintes économiques actuelles et à "relancer la dynamique économique".

Le PRES, qui "marque un tournant décisif pour notre souveraineté, la justice et la prospérité", a été officiellement présenté le 1er août dernier, à Dakar, par le Premier ministre Ousmane Sonko sous la présidence du chef de l'Etat.

Ce programme a pour objectif de mobiliser 5 667 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028, dont 90% proviendront de ressources endogènes, dans un contexte marqué notamment par la suspension des décaissements du Fonds monétaire international (FMI).

Il vise également à ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2027, contre 12% en 2024.

Actuellement, la dette publique du Sénégal, estimée à 99,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2023 par la Cour des comptes, a été réévaluée à 118,8 % du PIB pour 2024 par le cabinet d'audit Forvis Mazars.

Dans sa communication lors du Conseil des ministres, le chef de l'Etat a, par ailleurs, salué les efforts déjà accomplis pour assainir les finances publiques et insisté sur la nécessité de soutenir l'investissement productif et la fabrique de champions nationaux pour générer des emplois.

Bassirou Diomaye Faye, en outre, a fondé beaucoup d'espoir sur le Forum Investi in Senegal, prévu les 7 et 8 octobre prochain, et qui "sera une étape cruciale pour concrétiser [les] ambitions" de développement et de bonne gouvernance des pouvoirs publics.