Sénégal: 11e édition de Bpifrance Inno Génération - Ousmane Sonko se fera représenter par un membre du gouvernement

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko se fera représenter par un membre du gouvernement lors de la 11e édition de Bpifrance Inno Génération (BIG), qui se tiendra le 23 septembre prochain, en raison d'un déplacement qu'il va effectuer aux Émirats arabes unis et en Italie, du 8 au 14 du même mois, a-t-on appris de source officielle.

"En raison d'un empêchement lié à son agenda, le Premier ministre ne pourra honorer cette invitation [...] à participer en qualité d'invité d'honneur à la 11e édition de Bpifrance Inno Génération, [...] à laquelle il aurait souhaité prendre part personnellement", indique notamment un communiqué de la Primature parvenu mercredi à l'APS.

Bpifrance Inno Génération (BIG) est un salon professionnel du monde économique français créé par la banque publique d'investissement française Bpifrance et ayant lieu chaque année au palais omnisports de Paris-Bercy, dans la capitale française.

Le communiqué de la Primature précise que le chef dru gouvernement sénégalais effectuera une visite officielle aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre 2025, au cours de laquelle il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président de ce pays de la péninsule arabique composé de sept émirats.

"Enfin, les 13 et 14 septembre 2025, le Premier ministre se rendra en Italie pour la dernière étape de son déplacement", une étape dédiée à une rencontre avec la diaspora sénégalaise d'Europe, tous pays confondus, selon le communiqué.

D'après la même source, cette rencontre sera mise à profit pour échanger sur les enjeux liés à la gouvernance actuelle, au Plan de redressement économique et social, ainsi qu'au rôle et à la place de la diaspora dans la Vision 2050 et l'Agenda national de transformation du Sénégal.

Les services de la Primature informent par ailleurs que le chef du gouvernement va accueillir prochainement à Dakar son homologue français dans le cadre du séminaire intergouvernemental (SIG), une initiative conjointe annoncée par les deux chefs d'État, Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron.