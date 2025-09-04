Afrique: Crise humanitaire - Plus de 82 000 personnes portées disparues sur le continent

Le Comité international de la Croix-Rouge (Circ) a tiré la sonnette d'alarme en annonçant qu'actuellement plus de 82 000 personnes sont portées disparues à travers le continent africain à cause de conflits armés et de violences persistantes.

Ce chiffre alarmant, rendu public par le service de communication de l'organisation humanitaire, ne représente pourtant qu'une fraction du nombre réel de disparus, indique le directeur régional du Circ pour l'Afrique, Patrick Youssef, qui alerte sur une tendance à la hausse des cas de disparitions.

Dans ces conflits civils, le Soudan est identifié comme l'un des principaux moteurs de cette explosion du nombre de disparus. Plus de 7 700 demandes d'aide à la localisation de personnes disparues ont été enregistrées dans ce pays. On constate une augmentation par rapport à l'année 2023. Les conséquences de cette crise s'étendent bien au-delà des frontières soudanaises.

Le Tchad et le Soudan du Sud, pays voisins, accueillant un grand nombre de réfugiés soudanais, connaissent eux aussi une forte hausse des signalements. Le Tchad enregistre 2577 disparus, soit une hausse fulgurante de 275 % en un an. Au Soudan du Sud, par contre, 6 597 personnes sont actuellement portées disparues, représentant une augmentation substantielle de 70 %.

De nombreuses familles, par peur ou par manque d'accès à l'information, ne signalent pas la disparition de leurs proches. La Croix-Rouge rappelle que derrière chaque disparition se cache une histoire personnelle douloureuse : des familles vivant dans l'angoisse de ne pas savoir si leurs proches sont en vie ou morts, sans possibilité de deuil ni d'apaisement.

Dans ce contexte alarmant, quelques avancées positives ont été enregistrées. En 2024, le Circ et ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont réussi à réunifier 755 familles sur le continent africain. De plus, des informations fiables sur la localisation de membres disparus ont pu être fournies à 5083 familles. Ces efforts témoignent de l'engagement constant des équipes humanitaires sur le terrain, malgré les nombreux défis logistiques et sécuritaires.

Le Circ appelle la communauté internationale à intensifier ses efforts pour prévenir les disparitions, protéger les civils et renforcer les mécanismes de recherche et de réunification familiale. L'organisation rappelle aussi l'importance de respecter le droit international humanitaire, notamment le droit des familles à savoir ce qui est advenu à leurs proches.