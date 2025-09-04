L'inflation ghanéenne est tombée à 11,5 % en août 2025, son niveau le plus bas depuis quatre ans, ce qui a incité la Banque du Ghana à réduire son taux de référence de 300 points de base pour le ramener à 25 %.

L'inflation ghanéenne est tombée à 11,5 % en août 2025, son niveau le plus bas en quatre ans, ce qui a incité la Banque du Ghana à réduire son taux de référence de 300 points de base pour le ramener à 25 %. Il s'agit de la plus importante réduction de l'histoire de la banque centrale.

Le ralentissement de la croissance des prix, de 12,1 % en juillet et 18,4 % en mai, est dû à la modération des prix des denrées alimentaires et des produits non alimentaires. Cette baisse a donné aux responsables politiques la possibilité d'assouplir la politique monétaire après deux années de resserrement.

Les rendements des obligations d'État ont chuté de 70 points de base à 17,97 % lors des récentes adjudications, les investisseurs ayant augmenté la demande. Le cedi s'est renforcé de 24,1 % par rapport au dollar au cours du troisième trimestre, soutenu par le programme de 3 milliards de dollars du FMI et par des réserves étrangères plus élevées de 10,7 milliards de dollars.

Les analystes s'attendent à un nouvel assouplissement, avec des projections selon lesquelles le taux directeur pourrait atteindre 18 % d'ici la fin de l'année si l'inflation continue de baisser. Le FMI a prévu de débourser 370 millions de dollars cette année pour soutenir la position fiscale du Ghana.

Points clés à retenir

La désinflation et le changement de politique au Ghana offrent des opportunités sur les marchés des revenus fixes et des devises. Les obligations à haut rendement libellées en cedi offrent des rendements intéressants, d'autant plus que la monnaie s'est appréciée par rapport au dollar. Les fonds des marchés frontières et les ETF axés sur l'Afrique pourraient permettre aux investisseurs américains de s'exposer à ces actifs sans risque direct pour le pays.

L'augmentation des réserves, l'excédent de la balance courante et le soutien du FMI ont soutenu l'appréciation du cedi. Néanmoins, des risques subsistent en raison de la volatilité des prix des matières premières et d'éventuels chocs d'approvisionnement alimentaire qui pourraient annuler les gains d'inflation.

Pour les investisseurs, la combinaison d'une inflation en baisse, d'un soutien solide du FMI et d'un cadre politique crédible de la banque centrale fait du Ghana l'un des marchés frontières les plus surveillés en 2025. La poursuite des réformes et la stabilité de la monnaie détermineront si les gains actuels des obligations et du cedi se maintiendront jusqu'à la fin de l'année.