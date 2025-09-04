Ghana: Conflits fonciers meurtriers - Des mesures fortes s'imposent

Combien sont-ils les Ghanéens à avoir fui le Nord-Ouest du pays depuis le 24 août dernier? Quarante mille? Soixante mille ? Cent mille ? On ne saurait donner un nombre exact ; tant les chiffres varient d'une source à l'autre.

Si la Croix-Rouge du Ghana parle d'environ 50 000, la Nadmo, l'organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana, estime, de son côté, ce nombre à 100 000, soit le double de ce qu'avance l'organisation humanitaire, comme chiffre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une masse importante de personnes qui a fui cette partie de l'ancienne Gold Coast.

La faute à de violents affrontements qui ont éclaté, le 24 août dernier, entre les tribus Brefors et Gonjas, au sein de la communauté agricole de Gbiniyiri, dans le district de Sawla-Tuna-Kalba, à une dizaine de kilomètres des frontières ivoiriennes et burkinabè.

Il faut saluer l'élan de solidarité exprimé par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire

L'origine du conflit est foncière. En effet, tout serait parti de la vente sur fond de contestations, d'une parcelle à un promoteur privé. Et l'incendie, le 26 août, du palais du chef local, est venu jeter de l'huile sur le feu. La situation a très vite dégénéré, virant au drame. En effet, les violences qui ont duré plus d'une semaine, ont provoqué d'importants dégâts matériels avec des maisons et propriétés détruites.

Le bilan humain, lui, fait froid dans le dos : des morts qui se comptent par dizaines, des portés disparus et des blessés. Si plusieurs dizaines de milliers de personnes ont réussi à s'extirper de ce chaos ambiant, leur sort n'est pas pour autant enviable. Dans un conflit où ils se trouvent être des victimes collatérales, beaucoup de ces déplacés vivent dans des conditions pour le moins difficiles.

«Des tentes insuffisantes et surpeuplées, des pénuries de nourriture, des fournitures médicales inadaptées et un risque de propagation de maladies accru, faute d'accès à de l'eau potable, au sein d'une population de femmes, d'enfants et de personnes âgées exposés aux violences et aux traumatismes». Voici la situation fort préoccupante de ces déplacés, que décrit la Croix-Rouge ghanéenne dans un communiqué publié le 2 septembre dernier.

Parmi ces familles contraintes à la fuite, certaines ont traversé la frontière et se sont réfugiées dans des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au Pays des Hommes intègres, c'est dans la province du Noumbiel que des réfugiés ghanéens ont été signalés. Quant aux autorités ivoiriennes, elles ont annoncé l'arrivée de 10 000 Ghanéens dans la région du Bounkani.

Il faut, d'ores et déjà, saluer l'élan de solidarité exprimé par ces deux pays qui, en lieu et place de refouler ces populations, leur ont offert gîte et couvert. C'est l'hospitalité légendaire qui colle à l'Afrique et qui est tant enviée par d'autres peuples marqués par l'individualisme froid, qui est ainsi exprimée. Cet exemple vient encore nous rappeler que nos peuples sont les mêmes et que nous sommes condamnés à vivre ensemble.

Les autorités ghanéennes gagneraient à ne pas minimiser ce problème

Cela dit, les violents affrontements du Nord-Ouest du Ghana avec leur lot de victimes, viennent rappeler qu'aucun pays n'est véritablement à l'abri de la «bombe foncière». Et cette situation doit interpeller tout dirigeant. Pour le cas présent du Ghana, la situation est d'autant plus inquiétante que ce conflit est inter-ethnique, et donc susceptible de mettre à mal la confiance entre les communautés.

Attention donc à ne pas laisser le mur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble se lézarder, au risque d'en payer le prix fort. Parce que ces conflits intercommunautaires, s'ils ne sont pas traités avec efficacité, risquent fort de provoquer un précédent dangereux. Et, ils pourraient même constituer un terreau fertile pour les terroristes pour qui, ce type de divisions constituent une aubaine pour s'enkyster dans le pays et troubler la quiétude des populations. Les autorités ghanéennes gagneraient donc à ne pas minimiser ce problème. Pour ce faire, elles doivent vite agir et avec efficacité afin de soigner la plaie avant qu'elle ne se gangrène.

C'est dire si des mesures fortes s'imposent. Cela commande de mener des enquêtes approfondies afin de démasquer toutes les mains invisibles qui pourraient se cacher derrière ces drames, et sévir. Et elles gagneraient à s'activer le plus vite possible pour redorer leur blason, d'autant plus que leur gestion de cette crise n'est pas exempte de tout reproche.