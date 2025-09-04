Madagascar: Ambohitrimanjaka - La police incinère 10,9 kilos de méthamphétamine

Écroués à Tsiafahy, un dealer et son fournisseur tanzanien ont vu leur cargaison de méthamphétamine, 10,9 kilos, incinérée par la police à Ambohitrimanjaka.

Dix kilos et neuf grammes de méthamphétamine en cristaux, une drogue de synthèse particulièrement dangereuse, saisis en août à Ampasampito Ambohimirary, ont été détruits mardi. L'opération, menée par le Service central de lutte contre l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes (SCLASSP), avec l'appui de magistrats, s'est déroulée près de la déviation d'Ambohitrimanjaka.

Le 12 août, les agents de la brigade des stupéfiants (Stup) avaient interpellé un individu en possession de cette drogue à Ampasampito. Pris en flagrant délit de vente et de détention de cristal meth, le suspect a été présenté au parquet le 16 août, puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Tsiafahy.

Son fournisseur, un ressortissant tanzanien, déjà incarcéré dans la même maison de force, a été identifié comme le principal intermédiaire. Ce lien confirme l'existence de réseaux transnationaux impliqués dans l'acheminement de drogues dures vers Madagascar, mettant en évidence la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour lutter contre ce type de trafic.

Figures du trafic

L'incinération des 10,9 kg de méthamphétamine a été autorisée par le tribunal compétent et supervisée par les magistrats en charge du dossier. L'opération s'est déroulée conformément aux procédures légales, en présence des policiers du SCLASSP et des représentants du ministère public.

Selon les autorités, cette saisie et sa destruction constituent un signal fort adressé aux réseaux criminels. Le cristal meth, connu pour ses effets dévastateurs sur la santé physique et mentale, représente une menace croissante dans plusieurs pays, et les forces de l'ordre multiplient les opérations pour freiner sa diffusion.

Depuis 2021, plusieurs figures du trafic international ont été appréhendées sur le territoire. Le baron sri-lankais Harak Kata avait été arrêté à Antananarivo en mars 2023 avec ses complices. Plus récemment, en février 2025, neuf trafiquants de cocaïne, dont trois Mauriciens, ont été condamnés et incarcérés à Tsiafahy et Antanimora, après la saisie de 60 kg de drogue importée du Pakistan et destinée à Maurice.